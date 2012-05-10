欧央行非常规货币政策削弱欧元信用基础--人行报告

路透北京5月10日电---中国央行周四发布的2012年一季度中国货币政策执行报告称,随着欧央行非常规货币政策的推出,欧洲金融市场的稳定性得到了大幅提升,但也在一定程度上削弱了欧元的信用基础,且长期再融资操作的退出,可能对金融市场产生较大冲击.

以下内容,为报告中"欧洲中央银行的非常规货币政策操作"专栏的全文:

2008年全球金融危机爆发以来，为刺激经济复苏、维护金融稳定，欧央行实施了以下六类非常规货币政策操作。一是长期再融资操作（longer-term refinancing operations：LTR0s）。长期再融资操作是存款准备金交易（reserve transaction）的一种，欧央行通过标准化投标，向交易对手银行提供长期流动性。二是证券市场计划（Security Market Programme:SMP）,即指欧央行买入欧元区重债国的政府债券。三是资产担保债券购买计划（Covered Bond Purchase Programme），指欧央行在一级、二级市场购买欧元区发行的欧元计价的担保债券。四是与美联储、英格兰银行等央行进行货币互换。五是扩大合格抵押品范围。六是扩大货币政策操作合格对手方范围。

随着次贷危机的发展及欧元区自身主权债务危机的不断恶化，欧央行的非常规货币政策经历了一个规模日趋扩大、措施日益激进的过程，政策重心也逐步从单一的物价稳定向金融稳定转移。

首先推出的是资产担保债券购买计划，其目的是改善债券市场的流动性，鼓励金融机构扩张信贷供给。该计划分两期实施，第一期从2009年7月2日至2010年6月30日，共购买合格担保债券600亿欧元；第二期从2011年11月至2012年10月,将直接购买400亿欧元区债券。欧央行表示，所有购入的债券都将持有到期。担保债券购买计划对缓和金融市场紧张情绪、保持市场流动性发挥了一定作用，但对於抑制整个欧债危机发展作用有限。

2010年上半年，欧债危机急剧恶化，希腊、葡萄牙等重债国国债收益率大幅上升,主权债市场流动性几近枯竭，并向银行间市场、外汇市场和股票市场传导蔓延。为稳定金融市场，欧央行推出了证券市场计划,购买欧元区的政府债和合格的市场化私人债务工具。为了满足不向欧元区政府融资的法律规定，并区别于量化宽松政策，该买入操作通过每周进行的定期存款工具对冲注入的流动性，确保不会对现有的以及未来的流动性状况产生影响。截至2012年3月30日，欧央行买入政府债券数量达2142亿欧元。

但是，欧央行的证券市场计划并未能有效控制欧债危机的发展蔓延。2011年下半年，重债国国债收益率再度创下近年来新高，欧债危机开始向核心国家和银行体系传导蔓延。在此背景之下，欧央行将长期再融资操作的贷款期限从3个月延展到3年，将定量招投标改为无限量供给，以期稳定金融市场。欧央行於2011年12月21日和2012年2月29日实施了两轮无限量的长期再融资操作，共向市场注入了10185亿欧元的流动性。通过这两轮操作，欧元区银行补充了三年内所需的流动性，短期内银行危机爆发的可能性大幅降低。同时银行将部分现金用於购买主权债，使欧元区主权债收益率显着下降，债务危机带来的紧张情绪得到了缓解。欧洲债务危机进入了一个相对稳定的阶段。

除上述三项非常规货币措施之外，货币互换、扩大合格抵押品范围、扩大货币政策操作合格对手方范围也为欧央行应对危机发挥辅助作用。其中，货币互换可以使欧央行更容易地获得美元资源，以方便其向银行系统提供美元流动性；危机期间欧央行合格抵押品规模从1万亿欧元扩张至3万亿欧元，增强了其它政策工具的融资能力；通过扩大货币政策操作合格对手方范围，流动性支撑的领域得以拓展，也有利於政策效果的发挥。

总体来看，随着欧央行非常规货币政策的推出，欧洲金融市场的稳定性得到了大幅提升，国债收益率基本被控制在可持续的范围之内，为欧洲推进根本性结构改革赢得了宝贵的时机。

当然，非常规货币政策操作也有成本，包括可能从某种程度上损害欧央行的信誉、政策退出的影响等。危机以来，依靠不断降低抵押物标准，欧央行的资产规模大幅增长，一定程度上削弱了欧元的信用基础，导致欧元汇率相对走低。

欧央行担保债券购买计划和证券市场计划购买的资产都将持有到期，其退出时间和规模是确定的，所以预计对金融市场的影响较小。需要警惕的是长期再融资操作的退出，虽然根据安排，银行可以提前归还贷款，但仍然存在到期大规模还款的所谓“陡壁效应”，可能对金融市场产生较大冲击。

--整理 黄凯;审校 邵晓忆

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