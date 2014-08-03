人行：将适时适度预调微调货币政策 实现信贷规模合理增长

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京8月1日 - 中国人民银行周五表示，将实现货币信贷及社会融资规模合理增长，适时适度预调微调货币政策。
人行在2014年第二季度中国货币政策执行报告中指出，“将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，坚持“总量稳定、结构优化”的取向，既保持定力又主动作为，适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性和有效性，继续为经济结构调整与转型升级营造稳定的货币金融环境，促进经济科学发展、可持续发展。”
人行还指出，“在各方面积极因素和宏观政策环境的支持下，未来一段时期中国经济有望继续保持平稳运行态势。但也要看到，全球经济复苏仍面临一些风险，中国经济内生增长动力尚待增强，全社会债务水平上升较快，资源环境约束凸显，结构调整和改革的任务还很艰巨。”
人行公布报告前，周五公布的数据显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.7，优于路透预估中值51.4，且为连续第五个月上升，并创2012年4月以来最高水准；汇丰中国7月制造业PMI终值为51.7，略低于初值52.0，但连续第二个月位于荣枯线50上方，并创下去年1月以来新高。
受生产和新订单指数大幅上涨推动，中国7月官方和汇丰制造业PMI双双创下数月高点，制造业稳中向好趋势更加明显，尤其小企业PMI回升明显成为亮点。(完)
(发稿 李军)
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