人行将在支付系统中增加人民币跨境支付清算功能

路透北京3月30日电---新华社周五报导称,中国人民银行目前正在研究进一步完善中国支付清算体系、建设人民币跨境支付系统等相关议题,将在支付系统中增加跨境支付清算功能.

报导援引央行有关部门负责人指出,随着中国跨境人民币业务的快速发展,市场主体希望获得更加便利的人民币跨境支付清算服务.

"为适应形势发展需要,央行将进一步完善中国支付清算体系,提高金融服务的技术水平,为境外接受和使用人民币的市场主体提供相应的清算便利."上述负责人表示.

央行并透露,在与商业银行等市场主体进行深入的技术论证後,近日决定组织有关方面在现代化支付系统的基础上研究开发人民币跨境支付系统.

中国於2009年7月启动跨境贸易人民币结算试点,有365家企业参加首批试点;2010年6月,境内试点地区扩大至20个省市後,试点地区的企业可以以人民币进行进口货物贸易、跨境服务贸易和其他经常项目结算,出口货物贸易人民币结算试点企业也扩大至6万多家.

去年8月,跨境贸易人民币结算境内地域范围扩大至全国.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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