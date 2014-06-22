央行副行长：推动财富管理市场发展需减少金融抑制 扩大供给

路透北京6月22日 - 中国人民银行副行长潘功胜周六表示，中国互联网金融财富管理市场在不到一年多的时间发展迅速，说明中国的金融市场存在抑制。未来进一步推动中国财富管理市场及金融市场发展，要减少金融抑制，扩大金融供给。

据新浪网报导，潘功胜在青岛举行的“2014金家岭财富论坛”上表示，中国以往对居民财富的保值增值重视不够，今后中国仍将处于经济较快增长和财富快速积累期，公众的财富管理意识和需求明显增强。但财富管理市场供给与需求之间存在巨大的缺口，并且市场发展也有待规范。

他指出，近几年中国理财产品市场发展速度非常快，到5月底总量大概是12.8万亿人民币的规模，前几年基本是60%-80%的增长速度，去年开始增长速度有点回落，现在还是有30%-40%的增长速度。

但他认为，以往中国过多强调以银行为媒介，为经济发展源源不断地提供低成本资金，但今后做好国民财富管理，确保民众金融资产的保值和增值也是事关收入分配调整、国民财富增长和经济发展转型的重大问题。

他并表示，如果一个国家的国民仅有工资性收入，没有财产性收入，或财产性收入很低，那这个国家消费的增长，进而服务业的发展也可能很慢。如果一个国家的国民主要以住房的形式来储藏财富，这种方式会对经济发展带来很多的麻烦，可能导致房地产泡沫破裂甚至经济危机。

潘功胜同时指出，进一步推动中国财富管理市场以及金融市场发展，首先要深化金融业改革开放，减少金融抑制，扩大金融供给。其次要加强金融监管，防范风险，推动财富管理行业良性发展。还要强化市场纪律约束，端正产品发行者和投资者的行为。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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