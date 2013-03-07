易纲：目前人民币1%的日波幅限制是合适的（更新版）

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路透北京3月7日 - 市场一直推测人民币汇改的下一步，很有可能就是进一步扩大人民币汇率日涨跌幅限制。但中国央行副行长、外汇管理局局长易纲周四明确表示，目前人民币每日涨跌1%的波幅限制“是合适的”。

他是在“两会”（全国人大和政协会议）间隙对路透作出上述表示的。他并再次强调，人民币汇率目前接近均衡水平。

“（人民币汇率形成）机制也会进一步改革，不过这要看市场情况，目前的波幅区间是合适的。”易纲说。

2012年4月，中国央行宣布，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之五扩大至百分之一，每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下百分之一的幅度内浮动。

中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵周三亦表示，目前1%的人民币汇率波幅是合适的，现在世界经济不确定的情况下，通过央行干预保持汇率稳定有利于中国经济和世界经济。

但中国社会科学院学部委员余永定此前则称，在推进汇改方面，中国今年可能进一步扩大人民币汇率日涨跌幅限制，有望从1%扩大到3%，或者5%，甚至是7%，并要坚持对跨境资本流动的管理，但资本账户的开放则要讲究时序。

**利率市场化改革进入深水区**

对于备受关注的利率市场化，易纲表示，利率市场化改革已经进入深水区，需要很多配套同时推进。

“利率市场化对商业银行的竞争、中小企业投资、农村金融都有好处，不过要注意防范风险，稳步推进。”他称。

中国国务院在向“两会”提交的政府工作报告中称，2013年将稳步推进人民币汇率、利率市场化改革，扩大人民币跨境使用。

吴晓灵此前表示,中国2013年有条件进一步推进利率市场化，可以进一步放宽贷款利率下浮的幅度，她曾担任中国人民银行副行长.

她并认为,对于存款利率，还是要在一段时间内有一个控制，可以加大浮动度幅度，但是不宜加得过大，理由是防止金融机构过度竞争.(完)

(发稿 张胜男/李然/宿泱韫; 撰写 李文科/谢衡; 审校 黄凯/曾祥进)

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