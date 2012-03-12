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中国财经 | 2012年 3月 12日 星期一 12:12 BJT

周小川：“银行业暴利”说有点过份

路透北京3月12日电---中国央行行长周小川周一表示,"银行业暴利"一说有点过份,今年仍面临资本金不足.

他是在中国"两会"(全国人大和政协)间隙举行的记者会上做上述表示的.

中国银行业监督管理委员会公布数据显示,2011年中国商业银行净利润达1.04万亿元人民币,净息差为2.7%.同期,中国银行业金融机构总资产为113.28万亿元,同比增长18.9%.(完)

--发稿 沈燕/邵晓忆；撰写 康熙泽; 审校 丁淑琴

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