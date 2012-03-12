周小川：“银行业暴利”说有点过份

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京3月12日电---中国央行行长周小川周一表示,"银行业暴利"一说有点过份,今年仍面临资本金不足.
他是在中国"两会"(全国人大和政协)间隙举行的记者会上做上述表示的.
中国银行业监督管理委员会公布数据显示,2011年中国商业银行净利润达1.04万亿元人民币,净息差为2.7%.同期,中国银行业金融机构总资产为113.28万亿元,同比增长18.9%.(完)
--发稿 沈燕/邵晓忆；撰写 康熙泽; 审校 丁淑琴
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路透北京2月27日 - 中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。
路透北京2月27日 - 路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业生产受到一定影响。