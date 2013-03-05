周小川：今年M2增长13%左右旨在强调货币不能过快增长

乐视网旗下乐视致新获台湾仁宝注资7亿元 资本实力提升
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路透北京3月5日 - 中国央行行长周小川周二称，今年广义货币供应量（M2）预期增长13%左右，旨在强调货币供应量不能过快地增长。
周小川是在“两会”（全国人大和政协会议）间隙做上述表示的。
“M2增长13%是一个预期，不是一个目标。这个数字与往年比较起来， 还是强调货币供应量不能过快地增长...还是应该朝这个方向来理解的。”周小川说。
中国国务院周二在向“两会”提交的政府工作报告中称，2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；广义货币供应量（M2）预期增长目标拟定为13%左右，要综合运用多种货币政策工具，保持货币信贷合理增长，适当扩大社会融资规模。（完）
(发稿 林琦/尹媛婷; 撰写 谢衡; 审校 黄凯)
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