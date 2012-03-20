周小川：利率市场化条件基本具备 择机出台存款保险制度

中国重要财经新闻一周回顾
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
* 目前利率市场化条件基本具备
* 加快建立存款保险制度,择机出台并组织实施
* 更大范围、更高层次开放国内金融市场
* 继续完善逆周期审慎管理框架
路透北京3月20日电---中国人民银行行长周小川撰文称,目前中国进一步推进利率市场化的条件基本具备,下一步加快建立存款保险制度,择机出台并组织实施.
他在最新一期中国金融杂志上撰文并称,要扩大对外开放,在风险可控的前提下,在更大范围,更高层次上开放国内金融市场,完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性,稳妥推进人民币资本项目可兑换.
"2012年全国金融工作会议指出,当前建立存款保险制度的条件已基本具备,要抓紧研究完善方案."周小川在文章中称,要鼓励国内符合条件的银行业金融机构走出去,积极参与全球金融市场竞争;还要逐步拓宽资本流出渠道,放宽境内居民境外投资限制等.
他并表示,要继续完善逆周期的金融宏观审慎管理制度框架,建立宏观审慎管理和微观审慎监管协调配合、相互补充的体制机制,建立逆周期的动态资本缓冲和前瞻性拨备安排,加强对流动性,贡杆率的监管,完善系统性重要金融机构、市场和行业的管理制度.
"人民银行除了用好存款准备金率、利率等传统工具外,还灵活运用信贷政策,差别存款准备金率,住房抵押贷款按揭比例等手段加强宏观审慎管理,"文章称.
因坐享"高利差"之嫌,中国银行业远超行业平均利润增长水平的丰厚盈利,近期被推上了风口浪尖.而争论背後的焦点,都指向中国滞後于市场的金融改革步伐.包括推进利率市场化、建立存款保险、完善民间金融等诸多诉求,的确已到了不改不行的时刻.
截止2011年末,中国银行业总资产达到111.5万亿元人民币;不良贷款比率从2002年末的23.6%下降到2011年末的1.8%.
2011年末,工商银行(601398.SS)(1398.HK),农业银行(1288.HK)(601288.SS),中国银行(3988.HK)(601988.SS),建设银行(0939.HK)(601939.SS),交通银行(3328.HK)(601328.SS)五家大型商业银行的资本充足率分别达12.0%,11.7%,12.9%,12.9%和12.4%,均高於11.5%的监管要求;不良贷款率为0.9%,1.5%,1.1%,1.1%和0.86%,呈逐年下降趋势.(完)
--发稿 沈燕; 审校 乔艳红
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