人民币汇率应由市场供求决定--周小川

路透上海5月4日电---中国人民银行行长周小川周四表示,中美双方在第四轮战略与经济对话框架下的经济对话中谈及汇率问题,中美均认为应由市场供求决定汇率.同时,利率市场化已进行多年,今後还会继续渐进向前,改革还是要多方面配套、渐进式进行.

中国证券报周五援引周小川指出,在过去中国贸易顺差比较大的时候,汇率是有升值趋势的,市场供求关系也给出了这样的信号.但去年8、9月份,一些国家的主权债务问题影响了全球经济和金融市场的信心,中国外汇市场的情况和供求关系也发生了变化,外汇市场上人民币对美元出现了双向波动.

他表示,近年来中国已采取了一系列措施逐步促进经济的再平衡,中国经常账户盈余与GDP(国内生产总值)之比已经於2011年下降至2.8%.美国也承诺将财政赤字与GDP之比降至3%以内.实际上,如果市场证明还存在不平衡,市场力量也会起纠正不平衡的作用.

周四人民币中间价在中美战略会谈因素支撑下仍居高位,不过市场认为目前人民币尚不具备大幅走升的基本条件,导致成交明显低於中间价水平,盘中波幅连续第三天超过0.5%.

美国财政部长盖特纳近日重申要求中国让人民币升值的呼吁,他指出人民币升值将给予北京当局在管理未来经济成长和通胀上更多的弹性.

对於利率问题,周小川表示,金融市场上的重要价格应主要由市场决定.市场决定价格有助於优化资源配置,也有助於发展金融市场.利率市场化受多种因素影响,也是一个渐进的过程.

他并介绍,中美双方在经济对话中还就双方采取的应对金融危机的政策、当前财政和货币政策的特点、金融市场发展、双方金融市场准入等问题交换了意见.

第四轮中美战略与经济对话於周四至周五(3日-4日)在北京举行.中国国家主席胡锦涛的特别代表国务院副总理王岐山、国务委员戴秉国,将同美国总统奥巴马特别代表国务卿希拉里、财政部长盖特纳共同主持对话.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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