周小川：应放长对外汇占款观察期

中国央行工作论文称需提高汇率灵活性 并对资本流动进行宏观审慎管理
路透北京3月30日 - 中国央行周四称，在“不等边不可能三角”下，中国需在完善跨境资本流动的宏观审慎管理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。
路透上海3月6日 - 中国1月外汇占款激增引发广泛关注。中国人民银行行长周小川周三表示，对于外汇占款的观察期应放长，不要仅凭一个月数据就得出结论。
他在“两会”间隙并对记者表示，关于外汇占款问题，首先要看到，它不是一个平稳的数字，因为它涉及到国际市场和资本流动，特别是在西方经济情况不确定性很大的背景下，美国有债务问题，欧洲有主权债务问题，国际市场情绪波动比较大，资本流动也有波动。
周小川还谈到，有很多国内的金融机构、企业还有家庭也都有很多自己的经营活动，手里既有人民币账户，也有外汇账户，根据他们的预期和估计及需要，有时候多放一些人民币，有时候多放一些外汇。这样也会导致外汇市场上的交易，比如卖人民币多还是买人民币多的问题，这些活动也会影响外汇占款。
“外汇占款的观察最好期限还是放长一点，不要一个月之内就想得出什么结论。”他称。
对于货币政策会否收紧，周小川表示，货币政策应该说还是稳健的货币政策，但是相对于应对金融危机高峰期来讲，显然是收紧了，不过还是能够正常支持政府工作报告所提出的经济增长和物价水平。
关于城镇化融资问题，他指出，在城镇化中，特别是涉及城镇化的城市基础设施和公用设施方面，可以借鉴国际上的金融工具，比如资产证券化、市政债等工具。
针对中国1月外汇占款激增，中国央行副行长易纲稍早表示，央行会采取对冲，或用回购、或用央票收回过多流动性，以保证物价稳定。
中国央行周二公布的数据显示，1月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。(完)
(发稿 曹巍浩; 撰写 边竞; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月30日 - 中国央行周四称，在“不等边不可能三角”下，中国需在完善跨境资本流动的宏观审慎管理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。
路透上海3月30日 - 中国大型地产企业--绿地控股周四宣布，与上海交通大学下属上海交大产业投资管理（集团）公司合资成立交大绿地科技创新公司，此举将为绿地旗下产业及商业办公地产的发展升级及综合产业投资模式注入新动力。
路透北京3月30日 - 中国基金业协会会长洪磊周四表示，各类资产管理业务均必须杜绝资金池业务，杜绝“保底保收益”，严守不“刚性兑付”的底线，回归“卖者尽责”、“买者自负”的受托理财本质。