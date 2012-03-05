2012年中国预算草案报告要点摘录

路透北京3月5日电---以下为中国财政部《关於2011年中央和地方预算执行情况与2012年中央和地方预算草案的报告》主要内容摘要:

**财政赤字**

--2012年预算全国财政赤字8,000亿元,占GDP的比重下降到1.5%左右.其中中央赤字5,500亿元,地方2,500亿元.

--2011年全国财政收支总量相抵,赤字8,500亿元.其中,中央赤字6,500亿元,比预算减少500亿元;地方2,000亿元.

**财政收入**

--2012年预算全国财政收入113,600亿元人民币,增长9.5%.加上从中央预算稳定调节基金调入2,700亿元,可安排的收入总量为116,300亿元.

--2011年全国财政使用的收入总量为105,240.01亿元;其中当年全国财政收入103,740.01亿元,比2010年增长24.8%.

--2011年中央财政收入超过预算5,446亿元,主要是年初收入预算是根据2011年国民经济和社会发展相关预期指标测算的,执行中大部分经济指标超过预期,相应带动税收超过预算.其中,进口环节税收比预算超收2,729亿元.

**财政支出**

--2012年预算全国财政支出124,300亿元,增长14.1%.

--2011年全国财政支出总量为113,740.01亿元;其中当年全国财政支出为108,929.67亿元,增长21.2%.

**国债余额**

--2012年预算中央财政国债余额限额82,708.35亿元.

--2011年末中央财政国债余额72,044.51亿元,控制在年度预算限额77,708.35亿元以内.

**地方政府债**

--2012年,预算地方政府债发行规模为2,500亿元,比上年增加500亿元,主要是考虑保障性安居工程需要加大投入,规范地方融资平台公司债务管理後公益性在建项目需要安排一部分後续资金等.

--2011年,地方政府债发行规模为2,000亿元.

**其它要点**

--实施好提高增值税、营业税起征点等减少小型微型企业税费负担的政策;对小型微型企业实施所得税减半增收优惠政策.

--健全财政转移支付制度,继续提高一般性转移支付规模和比例,清理归并部分专项转移支付项目,提高转移支付资金使用效率.

--扩大国有资本经营预算实施范围,健全社会保险基金预算制度.

--将部分预算制度改革覆盖到县级,将国库集中收付制度改革覆盖到各级政府及所属预算单位.

--推进政府会计改革,逐步建立政府财务报告制度.加快建立健全预算绩效管理制度.

--完善增值税制度,推进营业税改增值税试点.

--进一步清理规范地方政府融资平台公司,坚决禁止各级政府以各种形式违规担保承诺.

--严格控制地方政府新增债务,建立地方政府债务规模管理和风险预警机制,把地方政府债务收支分类纳入与预算管理.

--整理 钟华; 审校 乔艳红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。