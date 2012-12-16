中央经济会议称明年继续实施积极财政政策和稳健货币政策

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
* 继续把握好稳中求进总基调,继续实施积极财政和稳健货币政策
* 要适当扩大社会融资总规模,保持贷款适度增加
* 保持人民币汇率基本稳定,降低实体经济融资成本
* 继续坚持房地产市场调控政策不动摇
* 要全面深化经济体制改革
路透上海12月16日电---中国2012年中央经济工作会议周日在北京闭幕.会议提出,明年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展.
中国政府网援引为期两天的会议内容称,明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,进一步深化改革开放和创新驱动,积极扩大内需,加大经济结构战略性调整力度,着力保障和改善民生,增强经济发展的内生活力和动力,保持物价总水平基本稳定.
会议提出,财政和货币政策要充分发挥逆周期调节和推动结构调整作用,增强消费对经济增长的基础作用,发挥好投资对经济增长的关键作用.
"实施稳健的货币政策,要注意把握好度,增强操作的灵活性.要适当扩大社会融资总规模,保持贷款适度增加,保持人民币汇率基本稳定,切实降低实体经济发展的融资成本."会议强调.
而实施积极的财政政策,要结合税制改革完善结构性减税,各级政府要厉行节约,严格控制一般性支出;同时,要继续坚持房地产市场调控政策不动摇;高度重视财政金融领域存在的风险隐患,守住不发生系统性和区域性金融风险的底线.
会议并强调,要重视跟踪分析和把握发展形势新变化,更加注重经济增长质量和效益,正确理解和落实好宏观经济政策,在统筹兼顾中突出发展重点;抓好今冬明春农业生产,继续做好煤电油气运跟踪监测和协调等.
中央经济工作会议是中国最高级别的经济形势分析和决策会议,将总结当年的经济形势,确定并部署明年的经济工作方向和重点.
本月稍早,新一届中共中央政治局对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调.
中国11月经济数据总体维持偏暖态势,尤其工业增加值增幅在时隔八个月后重返两位数,明显高于预期,而消费与投资增速也保持平稳,显示经济继续在企稳回升态势下运行;但另一方面,外贸增速骤降.11月出口同比增长仅有2.9%,远低于预期及前两个月,进口同比零增长,证实外部环境仍面临不确定因素,中国经济复苏仍缓慢而温和.
**明年经济工作主要任务**
中央经济会议认为,明年国际经济形势依然错综复杂、充满变数,世界经济低速增长态势仍将延续,各种形式的保护主义明显抬头,潜在通胀和资产泡沫的压力加大,世界经济已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期.
会议表示,中国经济发展仍面临不少风险和挑战,不平衡、不协调、不可持续问题依然突出,经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾有所加剧,企业生产经营成本上升和创新能力不足的问题并存,金融领域存在潜在风险,经济发展和资源环境的矛盾仍然突出.
会议并提出,明年要全面深化经济体制改革,坚定不移扩大开放."稳增长、转方式、调结构,关键是全面深化经济体制改革,...(要)以更大的政治勇气和智慧推动下一步改革."
会议要求,要落实好已经出台的改革措施,同时从解决当前突出矛盾出发,及时推出改革新举措.要深入研究全面深化体制改革的顶层设计和总体规划,明确提出改革总体方案、路线图、时间表,"要坚持有效的改革路径,...允许摸着石头过河."
同时,要稳定和扩大国际市场份额,发挥进口对结构调整的支持作用,促进国际收支趋向平衡;要加强外商投资权益和知识产权保护,稳定利用外资规模,扩大对外投资;要继续推进多双边经贸合作,加快实施自由贸易区战略.
会议还指出,城镇化是扩大内需的最大潜力所在,要积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量.要构建科学合理的城市格局,与区域经济发展和产业布局紧密衔接,与资源环境承载能力相适应.
同时,要加快调整产业结构,提高产业整体素质,关键是深化产业结构战略性调整.要充分利用国际金融危机形成的倒逼机制,把化解产能过剩矛盾作为工作重点,分业施策、多管齐下、标本兼治;对各产能过剩行业,制定有针对性的调整和化解方案.
此外,明年经济工作的主要任务还包括:夯实农业基础,保障农产品供给;加强民生保障,提高人民生活水平.重点保障低收入群众基本生活,注意稳定和扩大就业;支持小微企业发展,继续加强保障性住房建设和管理,加快棚户区改造等.(完)
参看详情,可点选中国政府网(here)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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