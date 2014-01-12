证监会加强上市银行高风险领域信息披露要求

路透上海1月11日 -中国证监会周五公布修订后的上市银行信息披露规则，其中为加强和细化商业银行的理财产品、财富管理等高风险领域的信息披露，更好地与国际会计准则接轨，增加了对信托、财富管理等创新业务的信息披露要求。

修订后的信息披露规则加强了高风险领域的信息披露监管，还增加了对信用风险、市场风险等相关风险的计量方法、风险计量体系的重大变更和相应资本要求变化的披露内容。

证监会指出，近年来，随着商业银行传统信贷业务和新兴表外业务的扩张，跨业、跨境业务的日益复杂以及对市场约束的依赖，各国在加强银行业信息披露透明度方面已逐步达成共识。

本次修订还统一了信息披露标准，加强各规定之间的衔接性。鉴于银行业监督管理机构主要负责规范银行业监管指标，因此明确相关监管指标的计算口径按银行业监督管理机构相关标准计算；涉及资本及资本充足率的指标按巴塞尔协议等国际标准进行规范统一；明确本规定适用范围包括年报和半年报，以降低信息披露成本，提高有效性。

此外，简化了信息披露内容，提高信息披露针对性和有效性。删除关于银行内控制度的重复规定，简化银行各层级分支机构名称、地址的披露，赋予银行根据自身经营管理特点按地区分布等形式进行披露的自主性。豁免银行日常经营范围内对外担保的披露要求。

同时，规则并修改了上市银行与关联自然人30万元人民币关联交易的披露上限，要求披露关联交易的余额和风险敞口，同时简化关联交易的决策和披露程序。鼓励金融业务创新，适当简化创新业务的披露流程。(完)

参看相关细节，请点选中国证监会网站(here)

(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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