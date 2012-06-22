广东核电和国家核电将联手竞标英国Horizon项目--消息

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京/伦敦6月21日电---两位行业消息人士周四对路透说,有两家中国核电公司将联手参与英国Horizon项目竞标案.
这两家公司是中国广东核电集团(CGN)和国家核电(SNPTC).
"这两家中国公司组成一个团队.他们协议将联手与海外对手竞争这个项目,"一位官员称,他因未获授权对外发言而不愿具名.
路透曾在6月18日报导,西屋(6502.T)将与国家核电一起出价,而Areva (AREVA.PA)则选择与广东核电联合竞标.
但目前尚不清楚这个中国团队会分别出价,还是各自与Areva或西屋联手.
Horizon核项目是英国最大的核项目之一.但在发生日本福岛核灾之後,德国公用事业RWE(RWEG.DE)和意昂集团(EONGn.DE)受到德国决定逐步退出核电的压力,而在3月时宣布将其出售.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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