中铝称未来将再造一个“海外中铝”

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透北京2月28日电---新华社周二援引中国铝业公司总经理熊维平表示,2011公司实现营业收入逾2,300亿元人民币,利润超过25亿元,未来中铝将积极参与全球资源配置,再造一个"海外中铝".
熊维平并称,中铝目标到2020年海外资产达到30%以上,上游资产即矿产资产要达到55%,从现在世界铝业的前三名,进入世界矿业的前五名.
目前中铝公司已在13个国家和地区设立了20个海外子公司或代表处;围绕国家资源战略,中铝公司积极寻找海外开发机会,在20多个国家跟踪并推进资源开发项目.
新华社报导并称,经过两年的战略调整,中铝目前已形成 铝、铜、稀土、工程技术、能源、资源、金融等九大业务板块,抵御危机今非昔比.
此前因国际金融危机爆发,国际、国内铝价大幅下跌,行业发展陷入低谷,2008年及2009年,中铝成为央企亏损大户,企业面临生存危机. 中国铝业公司旗下《中国铝业报》曾报导,中铝公司2011年实现利润总额同比增长150%,实现营业收入同比则升15%.
中铝公司为中国最大铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)的母公司(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透上海/北京2月23日 - 人民币兑美元即期周四小幅波动微收升，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，尾盘汇价收复跌幅转而微收升；日内结售汇相对均衡，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透北京2月23日 - 为有效防范网络借贷资金挪用风险、促进网贷行业健康发展，中国银监会周四发布网络借贷资金存管业务指引明确，商业银行为网贷机构提供资金存管服务，对网贷机构自有资金、存管资金分开保管、分账核算，确保网贷机构“见钱不摸钱”。