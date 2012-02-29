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中国财经 | 2012年 2月 29日 星期三 08:55 BJT

中铝称未来将再造一个“海外中铝”

路透北京2月28日电---新华社周二援引中国铝业公司总经理熊维平表示,2011公司实现营业收入逾2,300亿元人民币,利润超过25亿元,未来中铝将积极参与全球资源配置,再造一个"海外中铝".

熊维平并称,中铝目标到2020年海外资产达到30%以上,上游资产即矿产资产要达到55%,从现在世界铝业的前三名,进入世界矿业的前五名.

目前中铝公司已在13个国家和地区设立了20个海外子公司或代表处;围绕国家资源战略,中铝公司积极寻找海外开发机会,在20多个国家跟踪并推进资源开发项目.

新华社报导并称,经过两年的战略调整,中铝目前已形成 铝、铜、稀土、工程技术、能源、资源、金融等九大业务板块,抵御危机今非昔比.

此前因国际金融危机爆发,国际、国内铝价大幅下跌,行业发展陷入低谷,2008年及2009年,中铝成为央企亏损大户,企业面临生存危机. 中国铝业公司旗下《中国铝业报》曾报导,中铝公司2011年实现利润总额同比增长150%,实现营业收入同比则升15%.

中铝公司为中国最大铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)的母公司(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进

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