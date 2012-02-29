中铝称未来将再造一个“海外中铝”

熊维平并称,中铝目标到2020年海外资产达到30%以上,上游资产即矿产资产要达到55%,从现在世界铝业的前三名,进入世界矿业的前五名.

目前中铝公司已在13个国家和地区设立了20个海外子公司或代表处;围绕国家资源战略,中铝公司积极寻找海外开发机会,在20多个国家跟踪并推进资源开发项目.