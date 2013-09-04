中铝马来西亚价值逾10亿美元铝厂项目暂停

人民币收跌至三周新低 市场缺爆发点大概率延续区间波动
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
路透香港9月3日 - 中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)的发言人周二表示，该公司已暂停在马来西亚的一处价值超过10亿美元的炼铝项目。
该发言人对路透表示，这一项目目前已停顿。
中铝在2010年与马来西亚公司Gulf International Investment Group Holding 签订框架协议，联手在沙捞越修建一座炼铝厂，并利用当地廉价的水电资源。根据中铝网站(www.chalco.com.cn)，该厂设计年产能为37万吨。
中铝发言人称，此后该协议并未得到执行，因为项目的准备工作并未完成。他没有提供项目暂停的细节或时间表。
当地媒体报导称，马来西亚该炼铝厂原计划在2013年投产。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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