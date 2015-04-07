长江中游城市群发展规划获批 打造经济新增长极

路透北京4月7日 - 据中国政府网，中国国务院日前批复长江中游城市群发展规划，旨在将长江中游城市群建设成为长江经济带重要支撑以及全国经济新增长极。这是国家新型城镇化规划出台后的首个跨区域城市群规划。

中国证券报援引规划内容报导称，规划提出了打造中国经济发展新增长极、中西部新型城镇化先行区以及到2020年和2030年两个阶段的发展目标。

规划并明确了城乡统筹发展以及基础设施互联互通等六个方面重点任务，坚持走新型城镇化道路，强化武汉、长沙、南昌的中心城市地位，统筹推进城市群重大基础设施建设，提升互联互通和现代化水平。

依托产业基础和比较优势，建立城市群产业协调发展机制，建设现代服务业集聚区，发展壮大现代农业基地，加快产业转型升级。

重点任务并提出，要大力实施开放带动战略，共建开放通道和平台，推进国内外区域合作，提高开放型经济水平。

报导称，长江中游城市群是以武汉城市圈、环长株潭城市群、环鄱阳湖城市群为主体形成的特大型城市群，国土面积约31.7万平方公里，是实施促进中部地区崛起战略、全方位深化改革开放和推进新型城镇化的重点区域。

中国国务院2014年3月曾公布国家新型城镇化规划（2014－2020年），要求有序推进农业转移人口市民化，2020年常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。（完）

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(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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