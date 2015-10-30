中国卫计委：全面两孩后2050年劳动人口将增三千万 有利稳增长

路透北京10月30日 - 中国决定全面放开二胎生育政策。国家卫生计生委副主任王培安周五表示，现阶段全国符合全面两孩政策条件的夫妇约有9,000万对。长期看，到2050年15-59岁劳动年龄人口将增加3,000万左右，有利于稳定经济增长预期。

卫计委网站刊登王培安答记者问中并称，实施全面两孩政策，今后几年出生人口总量会有一定程度的增长，最高年份的出生人口预计超过2,000万人。短期可以直接拉动对妇幼健康、婴幼用品、托幼服务、教育等领域的消费。

他指出，当前中国人口发展出现转折性变化，人口总量增长的势头明显减弱，育龄妇女数量逐步减少，特别是20-29岁生育旺盛期妇女数量下降较快;群众生育意愿发生转变，少生优生成为社会生育观念的主流。

与此同时，人口结构性问题日益突出，劳动年龄人口开始减少，老龄化程度不断加深。

“今后几年，劳动力资源比较丰富，社会抚养负担较轻，是调整完善计划生育政策的有利时机，”王培安称。

实施全面两孩政策后，将带来公共服务需求的增长，医疗卫生、儿童照料、教育等方面会面临一定的压力。不过王培安称，通过加大投入、盘活存量、优化配置，是完全可以应对的。

谈到全面两孩政策对资源环境会的影响，王培安表示，资源环境中长期战略规划目标已经为此预留了空间。据测算能源、粮食等供给都在可承受范围之内。实施全面两孩政策对资源环境压力略有增加，但不会影响国家既定资源环境战略目标的实现。

中国2013年才启动“单独二胎”政策，但效果并不明显。面临日益老龄化的压力，社会要求全面放开二胎的呼声越发强烈。昨日闭幕的中共五中全会提出，为促进人口均衡发展，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。（完）