中国卫计委：全面两孩后2050年劳动人口将增三千万 有利稳增长

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月30日 - 中国决定全面放开二胎生育政策。国家卫生计生委副主任王培安周五表示，现阶段全国符合全面两孩政策条件的夫妇约有9,000万对。长期看，到2050年15-59岁劳动年龄人口将增加3,000万左右，有利于稳定经济增长预期。
卫计委网站刊登王培安答记者问中并称，实施全面两孩政策，今后几年出生人口总量会有一定程度的增长，最高年份的出生人口预计超过2,000万人。短期可以直接拉动对妇幼健康、婴幼用品、托幼服务、教育等领域的消费。
他指出，当前中国人口发展出现转折性变化，人口总量增长的势头明显减弱，育龄妇女数量逐步减少，特别是20-29岁生育旺盛期妇女数量下降较快;群众生育意愿发生转变，少生优生成为社会生育观念的主流。
与此同时，人口结构性问题日益突出，劳动年龄人口开始减少，老龄化程度不断加深。
“今后几年，劳动力资源比较丰富，社会抚养负担较轻，是调整完善计划生育政策的有利时机，”王培安称。
实施全面两孩政策后，将带来公共服务需求的增长，医疗卫生、儿童照料、教育等方面会面临一定的压力。不过王培安称，通过加大投入、盘活存量、优化配置，是完全可以应对的。
谈到全面两孩政策对资源环境会的影响，王培安表示，资源环境中长期战略规划目标已经为此预留了空间。据测算能源、粮食等供给都在可承受范围之内。实施全面两孩政策对资源环境压力略有增加，但不会影响国家既定资源环境战略目标的实现。
中国2013年才启动“单独二胎”政策，但效果并不明显。面临日益老龄化的压力，社会要求全面放开二胎的呼声越发强烈。昨日闭幕的中共五中全会提出，为促进人口均衡发展，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。