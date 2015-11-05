落实全面两孩还有许多工作要做 各地仍执行现政策--中国卫计委

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月5日 - 对于中国全面两孩政策何时“落地”的问题，国家卫计委计划生育基层指导司司长杨文庄周四表示，为落实好全面两孩政策，还有许多工作要做。
新华社援引他的话称，在人口与计划生育法以及相关配套法规规章修订之前，各地仍要执行现行的生育政策。
杨文庄表示，各地要很好地测算本地符合全面两孩政策的目标人群，科学制定实施方案，同时要针对群众反映的一些问题深化计划生育服务管理改革，完善与生育政策相关的经济和社会政策，切实解决计划生育家庭的实际困难，做到高效便民。
上周闭幕的中国中共五中全会审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议，其中包括全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。