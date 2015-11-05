落实全面两孩还有许多工作要做 各地仍执行现政策--中国卫计委

路透北京11月5日 - 对于中国全面两孩政策何时“落地”的问题，国家卫计委计划生育基层指导司司长杨文庄周四表示，为落实好全面两孩政策，还有许多工作要做。

新华社援引他的话称，在人口与计划生育法以及相关配套法规规章修订之前，各地仍要执行现行的生育政策。

杨文庄表示，各地要很好地测算本地符合全面两孩政策的目标人群，科学制定实施方案，同时要针对群众反映的一些问题深化计划生育服务管理改革，完善与生育政策相关的经济和社会政策，切实解决计划生育家庭的实际困难，做到高效便民。

上周闭幕的中国中共五中全会审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议，其中包括全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。（完）