综述：中国全面放开两孩政策 努力抓住修复人口结构最后“窗口期”

作者 乔艳红

路透北京10月30日 - 劳动年龄人口数量逐年下降、社会养老压力日益增大，促使人口红利逐渐消失的中国决定抓住修复人口结构的最后“窗口期”，全面放开二胎政策。

但二胎全面放开，并不意味着生育率就会有明显提升。在经济和社会观念快速发展变化之际，年轻一代生育观念已发生重大变化，而购房、医疗、养老和教育等重重压力，更是让年轻人生育意愿和动力大大减弱。

市场分析人士认为，现阶段全国符合全面两孩政策条件的夫妇约有9,000万对，即便按偏低的生育率来看，放开二胎带来的新增婴儿数量亦不容小觑，将在未来四年内集中释放，每年可创造千亿消费，长期亦有助于补充劳动力供给、修复扭曲的人口结构。

“今后几年，劳动力资源比较丰富，社会抚养负担较轻，是调整完善计划生育政策的有利时机，”国家卫生计生委副主任王培安称。

他指出，现阶段全国符合全面两孩政策条件的夫妇约有9,000万对;实施全面两孩政策，今后几年出生人口总量会有一定程度的增长，最高年份的出生人口预计超过2,000万人。

“实施全面两孩政策，短期可以直接拉动对妇幼健康、婴幼用品、托幼服务、教育等领域的消费，”王培安称，“长期看，到2050年，15-59岁劳动年龄人口将增加3,000万左右，有利于稳定经济增长预期。”

中国2013年才启动“单独二胎”政策，但效果并不明显。面临日益老龄化的压力，社会要求全面放开二胎的呼声越发强烈。昨日闭幕的中共五中全会提出，为促进人口均衡发展，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。

“不仅仅是二胎的问题，现在要鼓励生育。有人讲现在就算多生小孩，20年以后才能成为劳动力，我觉得这话有问题，如果20年都来不及，现在更应该采取行动了，”中信证券全球首席经济学家彭文生表示。

他认为，现在中国面临的问题是需求不足、不是供给不足，小孩今天出生了马上就增加消费需求，所以现在鼓励生育，即利于当下、也有利于未来。

国家卫计委7月中旬发布数据显示，2014年末中国总和生育率为1.5-1.65%，略有回升，但仍远低于实现人口平稳增长的更替综合生育率2.1，非常接近国际上公认的1.3的“低生育陷阱”。而历史经验证明，所有落入这一“陷阱”的国家，都没能再重新达到人口更替水平。因此人口生育政策越早调整，其所产生的效果就越明显。

**带来千亿消费，修复人口结构**

中国2014年0-14岁低龄人口占比16.5%，低于全球平均26%的水平；15-59岁劳动年龄人口在2011年达到峰值9.4亿后开始回落，到2014年降至9.3亿；与此同时，60岁及以上老年人口数量占比却不断攀升，从2010年的13.3%提高到2014年的15.5%，总量达到2.12亿人。

为应对人口老龄化趋势，人口政策调整应未雨绸缪。市场分析人士预计，全面放开二胎效果明显，将在四年内集中释放，对婴幼儿消费市场产生千亿元冲击，并有助于补充劳动力数量、修复扭曲的人口结构。

“当前人口政策转向适时且必要，有助于补充人口红利，促进人口均衡增长，在新旧动力换档期支撑经济增长，”海通证券首席宏观债券分析师姜超称。

据华泰证券测算，每年增加的出生人口估计最高在500万-600万，加上目前1,600万左右的年出生人口，年出生人口峰值在2,200万左右；而根据中国社科院研究，中国父母把孩子带大到16岁的抚养总成本平均已达25万元，平均每年花费1.6万，如果每年新增出生人口600万左右，那么将拉动1千亿左右的消费市场。

该券商认为，母婴医疗、儿童用药、奶粉业、母婴生活用品、玩具行业、婴幼儿教育、儿童服饰和MPV汽车等“八主线”有望受益于新生儿消费需求。

人口红利和改革开放，是中国过去经济高速增长的主要原因。而近年来随着劳动力供给减少、人口红利逐渐消失，劳动力成本快速上升，让企业苦不堪言的同时，亦弱化社会创新能力、降低消费能力，社会养老亦面临巨大压力。

**难以明显提升生育率**

中国自2013年启动“单独二胎”政策，目前来看效果有限。国家卫计委数据显示，到2015年9月底，全国有176万对单独夫妻提出再生育申请，和此前预计的每年约200万对夫妻提出申请差距较大。

在经济和社会观念快速发展变化之际，年轻一代生育观念已发生重大变化，而购房、医疗、养老和教育等重重压力，更是让年轻人生育意愿和动力大大减弱。

“想要二胎，但哪儿敢要呢，我爸妈明说看现在这一个娃儿就够了，要二胎不管看，而且生出来就是钱钱钱，”家在北京的孟女士称，“再说我爸妈和公婆年纪都大了，也得留点儿钱备着。”

孟女士和老公张先生都是70年代末出生，两人均为独生子女，现在已步入“上有老、下有小”的阶段，不仅要抚养4岁女儿，还有四位老人要照顾，可谓典型的“421”家庭结构。

全面放开二胎消息传出后，在中国国内社交媒体被迅猛转发，其中堪称经典的一位网友评论称，“421阵型变成422阵型，中场球员要被累趴下。”

中国20-29岁生育旺盛期妇女数量自1992年以来已经在持续减少。2014年国家统计局变动抽样调查显示，目标人群中43%有再生育的打算；但国家卫计委2015年初专项调查结果显示，仅有39.6%的受访人群有再生育打算，比例已经有所降低。（完）