中金上调中国GDP预测 明年上半年料维持较快增速

路透北京9月11日 - 中国亮丽的8月宏观数据促使国内投行中金上调GDP(国内生产总值)增速预测，该投行决定将三季度中国经济增速预测上调至7.8%，今明两年增速估值分别调高至7.6%和7.4%；前次估值原分别为7.6%、7.5%和7.3%。

中金并预计，较快的经济增速可能持续到明年二季度，增长动能在明年下半年下降；尽管周期性回升态势逐渐明确，但结构性矛盾仍然存在，预计未来政策将更加注重结构调整，推进相关改革。

“8月经济回升势头持续，内外需均有所好转。内需改善主要体现前期稳增长政策效果，”中金在最新数据点评报告中称，“基础设施和制造业投资明显加快，弥补了房地产投资增速放缓。国有企业是近期生产和投资扩张的主力。”

展望未来，中金预计，随着入秋以来气温回归正常，发电量增速预计将有所回落，而且去年9月工业增加值基数较高，因此预计9月工业同比增速可能小幅回落。

对于GDP增速季度走势，预计受去年基数效应影响，四季度GDP同比增速亦可能小幅下降，但明年前两个季度将继续回升。“较快的经济增长将持续到明年二季度，预计明年下半年增长动能减弱，经济增速再度下滑，”报告称。

而随着经济增长企稳回升，实现政府今年7.5%的经济增长目标基本没有风险；同时，政府主导的投资和国有部门的生产快过私有部门，经济结构从某种角度上说继续恶化，预计政策重心将再度转为调结构和促改革。

“在此背景下，预计货币政策维持中性，边际上有紧缩压力，预计货币增速将下行，同时银行间利率将维持在相对较高水平，”报告称。

昨日中国国家统计局公布的8月工业、投资和消费亦超市场预期，尤其是工业增速创下17个月高位并重返两位数，这和此前出炉的PMI、外贸和PPI等数据一起，进一步验证“稳增长”政策效果初显。

但从数据细项可以看出，基础设施类和制造业的固定资产投资当月同比增速大幅上升，是整体固定资产投资增速加快的主要推动力；其次，国有企业是8月工业生产和投资扩张的主力，国有企业工业增加值同比增长9.5%，较上月上升1.4个百分点，幅度超过整体工业企业，而民间固定资产投资累计和当月同比增速都与上月基本持平。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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