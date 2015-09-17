中芯国际拟携高通等向中芯长电注资2.8亿美元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月17日 - 中国最大芯片代工企业--中芯国际(0981.HK)周三稍晚宣布，拟携手国家集成电路产业投资基金和美国高通(QCOM.O)，向中芯国际合资子公司中芯长电注资2.8亿美元，帮助后者加快中国第一条12英寸凸块生产线的建设进度，从而扩大生产规模，提升先进制造能力。
中芯长电是中芯与长电科技(600584.SS)的合资公司，为全球首个专注于先进凸块制造技术的专业中段硅片加工企业。据中芯国际新闻稿，目前中芯长电已完成生产工艺的调试和产品认证加工，有望于明年初开始量产。
中芯长电首席执行官(CEO)崔东表示，“配合中芯国际28纳米工艺技术，结合长电科技的后段封装能力，中芯长电将发挥好承前启后的作用，共同构建本土的先进集成电路制造产业链。”
高通首席执行官史蒂夫·莫伦科夫指出，相信此次投资一旦完成，将促进中芯长电扩充产能，以配合中芯国际12英寸工艺技术的量产需求。目前采用中芯国际28纳米工艺制造的Qualcomm骁龙410处理器已成功在智能机中实现商用。
国家集成电路产业基金由国开金融、中国烟草、中国移动等企业共同发起成立，重点投资集成电路芯片制造业。此前该基金已投资中芯国际，并参与了长电科技斥资7.8亿美元收购半导体封测企业新加坡星科金朋(STATS ChipPAC)STTS.SI的并购交易。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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