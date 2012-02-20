中兴通讯将从美国高通等采购50亿美元产品

独家：中国考虑为大型科技公司上市提供快捷通道--消息
路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
路透上海2月20日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ: 行情)(0763.HK: 行情)周一公告称,上周五已与美国高通(QCOM.O: 行情)签订2012-2015年芯片购买框架协议,这四年期间向高通采购芯片价值不少於40亿美元.
另外,中兴通讯上周五亦与美国博通公司(Broadcom Corporation)(BRCM.O: 行情)签订2012-2014年芯片采购框架协议,这期间的采购价值总计不少於10亿美元.
高通公司是CDMA(码分多址)数字无线技术的先驱,开发CDMA2000、1X、1xEV-DO和WCDMA(UMTS)芯片组和解决方案居世界前列;博通公司是全球领先的有线和无线通信半导体公司.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。
路透北京2月24日 - 今年1月，沙特阿拉伯重新夺回中国最大原油供应国的宝座。根据中国海关总署周五公布的数据，沙特对华原油出口量较上年同期增长18.9%至503万吨，合118万桶/日。