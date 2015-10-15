中芯国际与国家集成电路基金等组融资租赁合营

路透香港10月15日 - 中国最大芯片代工企业--中芯国际(0981.HK)周四宣布，将与国家集成电路基金等成立合资公司，从事包括融资租赁、购买中国或海外的租赁物业等业务，注册资本为56.8亿元人民币。

中芯国际的声明称，除公司及国家集成电路基金外，其余股东还包括七名独立第三方，国家集成电路基金及中芯国际分别占合资公司的35.21%及10.56%股权。

＂参股合资公司有利于为公司创造良好的金融环境，拓展融资管道并获取良好的财务回报。＂中芯国际表示。

合资公司的业务范围包括融资租赁、租赁设备、购买中国或海外的租赁物业、维修及处理租赁物业残值，以及有关租赁的谘询及担保服务以及相关业务保理服务。

去年9月注册成立的国家集成电路基金，其投资者包括国开金融、中国烟草总公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、中国移动通信集团公司、上海国盛（集团）有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司及华芯投资等。该基金间接持有中芯国际11.18%的股权。

中芯国际今天股价持平于0.75港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)