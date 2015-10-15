中芯国际与国家集成电路基金等组融资租赁合营

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港10月15日 - 中国最大芯片代工企业--中芯国际(0981.HK)周四宣布，将与国家集成电路基金等成立合资公司，从事包括融资租赁、购买中国或海外的租赁物业等业务，注册资本为56.8亿元人民币。
中芯国际的声明称，除公司及国家集成电路基金外，其余股东还包括七名独立第三方，国家集成电路基金及中芯国际分别占合资公司的35.21%及10.56%股权。
＂参股合资公司有利于为公司创造良好的金融环境，拓展融资管道并获取良好的财务回报。＂中芯国际表示。
合资公司的业务范围包括融资租赁、租赁设备、购买中国或海外的租赁物业、维修及处理租赁物业残值，以及有关租赁的谘询及担保服务以及相关业务保理服务。
去年9月注册成立的国家集成电路基金，其投资者包括国开金融、中国烟草总公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、中国移动通信集团公司、上海国盛（集团）有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司及华芯投资等。该基金间接持有中芯国际11.18%的股权。
中芯国际今天股价持平于0.75港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。