中国官媒称申请生二胎的家庭少于预期

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月12日 - 中国官方媒体周一称，中国实施“单独两孩”政策以后，申请再生育的夫妇数量低于预期。学者们担忧，随着出生率下降，中国可能面临人口危机。
《中国青年报》援引的数据将支持全面取消计划生育政策的呼吁。中国未来可能成为全球首个“未富先老”的国家。
中国拥有13.4亿人口，是世界第一人口大国，但很多分析师称计划生育政策导致中国劳动人口数量下降，影响经济发展。2012年，中国劳动年龄人口出现了数十年来的首次下降。
2013年底，中国表示将放松计划生育政策，出台“单独两孩”政策。根据这一政策，夫妻一方为独生子女的家庭可以生育二胎。
《中国青年报》的数据显示，北京市只有3万多家庭申请生二胎，仅占符合条件家庭数量的6.7%。北京市政府去年曾表示，预期“单独两孩”政策实施后，平均每年将新增出生人口5.42万人左右。
报导称，在广西柳州，申请比例不到两成；桂林市仅有三成申请生育二孩；安徽省这一比例仅为12%。
报导援引一位人口学家指出，经济成本是民众不想生二胎的原因之一。
新华社报导，国家卫计委周一称，近100万夫妇申请生二胎，数量符合预期。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。