中国官媒称申请生二胎的家庭少于预期

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月12日 - 中国官方媒体周一称，中国实施“单独两孩”政策以后，申请再生育的夫妇数量低于预期。学者们担忧，随着出生率下降，中国可能面临人口危机。

《中国青年报》援引的数据将支持全面取消计划生育政策的呼吁。中国未来可能成为全球首个“未富先老”的国家。

中国拥有13.4亿人口，是世界第一人口大国，但很多分析师称计划生育政策导致中国劳动人口数量下降，影响经济发展。2012年，中国劳动年龄人口出现了数十年来的首次下降。

2013年底，中国表示将放松计划生育政策，出台“单独两孩”政策。根据这一政策，夫妻一方为独生子女的家庭可以生育二胎。

《中国青年报》的数据显示，北京市只有3万多家庭申请生二胎，仅占符合条件家庭数量的6.7%。北京市政府去年曾表示，预期“单独两孩”政策实施后，平均每年将新增出生人口5.42万人左右。

报导称，在广西柳州，申请比例不到两成；桂林市仅有三成申请生育二孩；安徽省这一比例仅为12%。

报导援引一位人口学家指出，经济成本是民众不想生二胎的原因之一。

新华社报导，国家卫计委周一称，近100万夫妇申请生二胎，数量符合预期。（完）