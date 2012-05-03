重庆寻求出售受困资产 财务状况阴霾笼罩--消息人士

记者 王晋杰/Alex Frew McMillan

路透重庆/香港5月2日电---消息人士表示,中国最大的直辖市--重庆与香港投资者有所接触,希望出售受困的地产资产,并巩固在薄熙来下台後始终阴云笼罩的财政状况.

中共中央3月15日宣布薄熙来不再担任重庆市委书记,4月时薄熙来因涉嫌严重违纪被立案调查,其妻则因涉嫌杀害英国商人伍德(Neil Heywood),被移送司法机关.

这让外界担心拥有约3,000万人口的重庆所负担的债务.

重庆的实质公共债务难以准确判断,最新可参考的2010年数据表明,重庆12大投资平台累计负债3,630亿元人民币.

分析人士称,再加上国有企业和开发商负债,及重庆各区县融资平台负债,重庆整体债务水平或还要高出几倍.

"他们迫切需要补充资本,"一位熟悉重庆官员近期接洽香港企业巨头的消息人士说道.

消息人士称,重庆官员私下接触亿万富豪李嘉诚旗下的长江实业(0001.HK)以及和记黄埔0013.HK,还有地产开发商瑞安房地产(0272.HK),试探他们购买受困房地产项目的兴趣.出於该事件的敏感性,消息人士要求匿名.

这位消息人士还说道,资产名单并未向外透露,但是会包括近些年来高度宣扬的薄熙来打黑活动中从企业家手中夺取的资产.

重庆在薄熙来执掌下成为全球发展最快的都市化城市之一,但所谓"重庆模式"是依靠举债为各类耗资巨大的建设和社会项目融资,引发部分外资和公司高管担忧,薄熙来的倒台可能会给重庆的投资热降温.仅仅去年一年重庆就吸收了100亿美元投资,2007年时还仅为12亿美元.

"部分外商正在犹豫,"重庆的一家私募和投资公司负责人表示.出於对薄熙来事件的担忧,他要求匿名.

"他们对政治事件尤为敏感,所以会采取观望态度.许多人在今年年末之前什麽也不敢做."

和记黄埔拒绝透露是否获得重庆计划出售的不良资产名单,仅表示该公司在重庆的项目运行正常.

"我们在重庆的所有地产项目都已经完工,或正在按计划进行开发,"该公司发言人Jeremy Lau表示.

瑞安房地产则表示,尽管担忧住房供应过剩,但仍然看好重庆.该公司目前在重庆正在开发一个348万平米的地产项目,其中包括三座塔楼和一个娱乐区.

长江实业拒绝置评.

**土地价格下滑**

然而,房地产经纪公司Knight Frank大中华区研究部主管Thomas Lam表示,薄熙来事件可能令重庆降温.

"我相信,香港地产开发商短期内可能会放慢投资步伐,"他说,"部分投资者会观望."

重庆的投融资平台常把政府所持有的土地当做取得银行贷款的抵押品,这也是地方政府常用的融资手段.

当土地价格高涨时,这是一个可靠的融资工具,但现在却遇到了问题,因为中央政府祭出为房地产市场降温的举措.路透调查显示,中国房价第一季已下跌5%,今年余下时间里房价可能还会再跌10-20%.

一些在重庆的外国投资者,及接近福特汽车(F.N)和马自达(7261.T)的消息人士亦称,他们已开始担心,薄熙来事件可能会对重庆的投资气氛产生较长期的影响.

几位不愿具名的外国投资者称,继3月韩国三星电子(005930.KS)放弃在重庆建立闪存(快闪记忆体)新厂,转而选址西安後,重庆的政府官员亦产生了同样的担忧.

像中国许多城市一样,重庆政府设立一系列投融资平台,来资助主要的建设工程,例如,修建公路、桥梁、以及在未来数年为大约200万低收入居民提供经济适用房.

其中一个主要的融资平台--重庆市城市建设投资公司(CCCIC)称其债务可持续,仍然有能力借到海外资金.

"如果香港投资者愿意,而且我们认为他们要求的利率水平合理的话,我们会考虑,"CCCIC主席孙力达谈到.该公司已为重庆城市基础设施建设筹集了数以10亿美元计的资金,其中包括在重庆市周边大规模兴建经济适用房.

CCCIC目前的债务余额为约363亿元人民币.

"目前最大的风险在於资金来源单一、规模偏大.银行贷款是政府融资平台的主要来源,而且,还款期多集中在今明两年,"重庆大学经济与工商管理学院教授周孝华称.他今年初刚刚出版了一本研究重庆政府投融资平台的书:《地方政府投融资平台风险管理：基於重庆市投融资平台的实证研究》.

**详细审查**

市政官员尽力让重庆在外资的投资布局中占据一席之地.新华社称,惠普(HPQ.N)最近同意在该市设立一座打印机和影像设备工厂,而苹果主要供应商富士康正在重庆建造大型工厂.

重庆一直以来依赖"建设-移交"交易来为重大基础设施项目融资,即民间企业进行融资和建设,然後将项目交回政府手中.

中央调查重庆财政时详细审查了以上部分交易.两位重庆商界消息人士称,鉴於政治面的不确定性,目前当局不愿达成新的"建设-移交"交易.

重庆市发改委主任杨庆育称,并非所有"建设-移交"交易都被冻结.

他说,那些具备适当条件和筹资能力的项目,如果负债不高,也满足"建设-移交"项目的标准,那麽就仍然可以获得批准.他表示,并不是所有项目的审批都被冻结.

负责重庆北碚区"中庚城"楼盘建设的一建筑公司总经理Rong Donghong说,销售情况相当好,项目进展过半时几千套住房就卖出了600套.

然而其他人却并不这麽乐观.

"短期内会有影响,会有一个过渡期,"Xia Lihua说,他的公司位於北碚一工业区,销售推土机等重型建筑设备.

"还得等等看情况怎麽发展."(完)

--编译 田建华/李春喜/兰秀娟/艾茂林;审校 沈以文

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