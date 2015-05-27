中国一季度信保累计实现承保金额1,179亿美元 同比增长11.5%

小米正与银行洽商 为一笔10亿美元贷款进行再融资--TRLPC
路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，中国智能手机企业小米正在与数家银行洽商，为2014年签署的一笔10亿美元三年期贷款进行再融资。
路透北京5月27日 - 根据中国出口信用保险公司消息，今年一季度中国出口信用保险覆盖面继续扩大，中国信保累计实现承保金额1,179亿美元，同比增长11.5%。其中对“一带一路”沿线国家承保312亿美元，同比增长17.4%。
新华社周三报导，今年一季度以来，中国信保出口信用保险和海外投资保险的承保金额达到1,075亿美元，累计为4万余家出口、海外工程承包和海外投资企业提供了收汇风险保障；支持2.7万家小微企业实现出口102亿美元；并向客户支付赔款1.3亿美元。
2014年，中国信保对中国面向“一带一路”沿线国家出口、投资、承包工程的承保规模约958亿美元，支付赔款近4亿美元；全年承保了包括中国－中亚天然气管线、孟加拉帕德玛多功能综合大桥项目等在内的一批“一带一路”重大项目。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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