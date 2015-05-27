中国一季度信保累计实现承保金额1,179亿美元 同比增长11.5%

新华社周三报导，今年一季度以来，中国信保出口信用保险和海外投资保险的承保金额达到1,075亿美元，累计为4万余家出口、海外工程承包和海外投资企业提供了收汇风险保障；支持2.7万家小微企业实现出口102亿美元；并向客户支付赔款1.3亿美元。