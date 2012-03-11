中投与政府探讨制度性注资安排机制--副总

* 建议关注地缘政治及突发性因素加剧金融市场波幅的风险

* 正与政府部门探讨对中投注资做制度性安排

* 目前货币政策收紧的可能性较小,有利中国股市发展

作者 沈燕/邵晓忆

路透北京3月11日电---2008年全球金融危机时,中国主权财富基金--中投公司CIC.UL曾采取现金为王的投资策略.眼下面对欧债危机及全球动荡,中投副总经理汪建熙认为应关注金融市场波幅加大的风险,而这也是中投等专业机构投资者普遍面临的挑战.

他在北京参加两会期间对路透作出上述表示.而在融资方面,鉴於短期内大量资金注入,会带来资金管理的困难,中投正在与政府主管部门探讨建立制度性注资安排机制.

"那个时候(08-09年)是全球流动性短缺或冻结,市场暴跌,大家也在研究,从风险管理的角度看当出现这麽大的危机时,分散型多元化的投资管理是否有效,那时候现金是最贵的,虽然形势非常严竣,但方向性很明确,但现在情况不一样了."

他分析称,2010-11年,世界经济发展的方向性不清楚,不确定性很大,市场的波动幅度也增大,而波动变大的原因一个是全球化的因素,往往一个不关联的事件都会对全球金融市场产生影响,尽管市场好像是在某一地,但全球的政治经济地缘变化都会反映出来,导致市场波幅加大.

此外,过度金融化,交易短期化,如对冲基金频繁交易,波动性交易越来越流行,导致市场波动越来越大.换个角度看,市场的价格信号偏离越来越大,金融市场应该注意到这个变化.

但他也提到,欧债危机的爆发也为中投的海外投资提供了一些机会,"过去一些国家对中投的投资有偏见,原来存在的一些政治障碍,现在变轻了."

深陷主权债务危机的欧洲国家一直希望拥有约3.2万亿美元外汇储备的中国出手相救.中国对直接投资欧洲主权债券保持谨慎,但可能与其它国家共同向国际货币基金组织(IMF)提供贷款,向欧洲国家间接提供融资支持.

**政府尚未对中投形成注资机制**

中投到去年12月底,已经从国家外汇管理局收到了300亿美元的注资.在被问及今年是否还会注资时,他表示,目前与政府没有这种制度性安排,正在与主管部门进行探讨.

此外,在很短的时间内不断有资金注入,对投资管理也比较困难,所以比较好的方式是根据投资能力比较均衡地注资.汪建熙称,并坦言,若从个人角度看,认为中投更应该是代国家有关部门管理外汇资产(Assets management),担当一个资产管理人的角色.

"我个人的看法,比较理想的方法是由中投替国家有关部门管理资产(Assets management),不是采取注册资本金的方式,而是代管人的角色,不仅包括外汇盈余,也包括财政结余,这种模式从机制上也比较容易操作,也更专业化."汪建熙称.

他指出,不论是中投这样的主权财富基金,还是美国加州的退休养老基金等,大量的钱是委托出去的,国际上很多这种资产管理公司,都是替很多央行管理资产,"至于是否有这种可能性得问政府."

中投公司是全球最大的主权财富基金之一,初始注册资本金为2,000亿美元,是2007年财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币,购买等额外汇储备注入形成.其目标为持有、投资和管理部分国家外汇资产,以获取风险调整後的良好投资回报.

曾在中国证监会工作过的汪建熙,被问及对中国股市的看法时,他表示,去年股市的下跌与货币政策的收紧有关,但随着通胀压力的减轻,目前来看货币政策收紧的可能性较小,有利於中国股市的稳定发展.

中国2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.2%,创下2010年6月来最低水准;当月CPI环比则下跌0.1%.

**美国中资概念股丑闻缘于监管不力**

被问及如何看待去年美国股市爆发的部分中资概念股会计做假丑闻,拥有注册会计师身份,又曾在中国证监会工作过的汪建熙坦言,缘于包括美国证交所等相关部门的监管不力,应加大对包括券商,会计师事务所等中介等机构的监管力度.

他分析指出,国内企业在发展的早期往往会有一些原罪,在国内上市时要把很多事情说清楚,方方面面的原因可能促使国内企业去海外上市.

"但有的时候原因是多方面的,有些就是中介机构鼓动企业在海外上市,包括承销商,会计师等等,这其中占据了很大的原因,因为利益的冲动促使他们鼓动企业去海外上市,加之一些机构并不具备资质,双方一个愿打一个愿挨,促成上市後有些机构趁机利用这种信息去赚钱."

汪建熙认为,深层次的原因反映出监管缺失,"如果没有美国的券商帮助有问题的中国公司海外上市,能出现这种情况吗?"

他指出,如果杜绝这种情况,对中资概念股的偏见和不利影响或许一两年就会改变,但如果双方的监管机构措施不当,这种行为对市场的影响可能还会延长很长时间.(完)

--审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。