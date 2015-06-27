中投公司将寻求与国内优质企业的国际合作机会--总经理

路透上海6月27日 - 在持续大举投资国际优质企业后，中国主权财富基金--中国投资有限公司总经理李克平周六表示，未来将把部分注意力放在寻求与中国优质企业的国际合作机会上。

他在陆家嘴论坛上表示，中投已成立了海外直投公司，后者业务重点将放在更好地去通过与中国企业以及外国企业的合作，来推动中国的走出去和引进来战略的实施。一方面是加大对中投现有全球投资组合的挖掘，挖掘中国因素，挖掘对中国经济能够更好合作的机会和对象。

“另一方面，把注意力放在寻求中国行业中有竞争力的领导者、有竞争力的领先者，更多去了解他们的国际发展战略，来创造和构建更多的合作机会。”他说。

成立于2007年9月的中国投资有限公司，成立宗旨是为实现国家外汇资金多元化投资。除了中央汇金及建银投资持有的多家银行、券商、保险等国内金融企业股权外，中投公司此前已大量投资于海外优质公司股权及固定收益等资产。

中投公司5月曾与中粮集团签署协议，共同成立中粮国际控股公司，打造国际农业投资平台。中粮国际控股将整合中粮集团近期收购的尼德拉和来宝农业，中投公司在中粮国际控股中持股约20%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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