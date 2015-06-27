中投公司将寻求与国内优质企业的国际合作机会--总经理

中国将设立国家级无形资产交易平台 开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透上海6月27日 - 在持续大举投资国际优质企业后，中国主权财富基金--中国投资有限公司总经理李克平周六表示，未来将把部分注意力放在寻求与中国优质企业的国际合作机会上。
他在陆家嘴论坛上表示，中投已成立了海外直投公司，后者业务重点将放在更好地去通过与中国企业以及外国企业的合作，来推动中国的走出去和引进来战略的实施。一方面是加大对中投现有全球投资组合的挖掘，挖掘中国因素，挖掘对中国经济能够更好合作的机会和对象。
“另一方面，把注意力放在寻求中国行业中有竞争力的领导者、有竞争力的领先者，更多去了解他们的国际发展战略，来创造和构建更多的合作机会。”他说。
成立于2007年9月的中国投资有限公司，成立宗旨是为实现国家外汇资金多元化投资。除了中央汇金及建银投资持有的多家银行、券商、保险等国内金融企业股权外，中投公司此前已大量投资于海外优质公司股权及固定收益等资产。
中投公司5月曾与中粮集团签署协议，共同成立中粮国际控股公司，打造国际农业投资平台。中粮国际控股将整合中粮集团近期收购的尼德拉和来宝农业，中投公司在中粮国际控股中持股约20%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。