中投公司商谈投资新西兰恒天然所设基金--华尔街日报

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透香港11月14日电---华尔街日报周三报导,中国投资公司(CIC)正在商谈投资一支由新西兰恒天然集团设立的基金.该报导引述的消息人士没有具名,但直接了解计划事项.
恒天然(Fonterra)是全球最大的乳制品加工企业.
华尔街日报补充说,CIC目前考虑的初步投资规模不到1亿美元.CIC为中国的主权财富基金.
恒天然是一家合作社性质的集团,拥有人为大约10,500家农户.该公司上月成立了这支规模为5.25亿新西兰元(4.30亿美元)的基金,希望以最高7%的收益率吸引投资.基金份额的最终定价将在11月27日完成.
记者就该报导致电恒天然,但工作时间已过恒天然没有立即回应.CIC对此亦没有评论.(完)
--编译 郑茵;审校 白云
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