中投公司商谈投资新西兰恒天然所设基金--华尔街日报

路透香港11月14日电---华尔街日报周三报导,中国投资公司(CIC)正在商谈投资一支由新西兰恒天然集团设立的基金.该报导引述的消息人士没有具名,但直接了解计划事项.

恒天然(Fonterra)是全球最大的乳制品加工企业.

恒天然是一家合作社性质的集团,拥有人为大约10,500家农户.该公司上月成立了这支规模为5.25亿新西兰元(4.30亿美元)的基金,希望以最高7%的收益率吸引投资.基金份额的最终定价将在11月27日完成.