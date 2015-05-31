中金所股指期权上市条件基本成熟最快9月上市--报载

路透上海5月30日 - 继50ETF期权推出之后，中国资本市场有望迎来第二个期权类产品。中国金融期货交易所副总经理鲁东升表示，股指期权上市条件已基本成熟；而据上海证券报报导，股指期权预计最快9月上市。

上证报周六援引鲁东升昨日在一论坛上称，经过中金所与市场各方四年多的努力，股指期权上市各项准备工作已经就绪。一是在已完成股指期权合约规则设计与技术系统改造的基础上，推动100多家会员单位与20多家做市商做好股指期权技术与业务准备。

二是先后启动沪深300和上证50股指期权全市场仿真交易对合约规则和技术系统进行充分检验；三是深入研究波动率指数，基于沪深300股指期权仿真交易编制的中国波动率指数初具功能；四是大力开展投资者教育和市场培育工作。

“预计最快将于9月份推出，不过上市时间的最终敲定尚待监管层的批复，”报导并引述某业内人士称，目前机构正按照交易所的要求积极开展各项筹备工作。

中金所董事长张慎峰稍早表示，近期将推出股指期权产品，包括沪深300股指期权、上证50股指期权、中证500股指期权等三只产品。

“目前市场机构在人员、系统、制度等方面均已做好准备。经过长时间仿真交易演练，广大投资者对期权产品逐渐加深了认识与理解,”鲁东升说，今年2月50ETF期权的成功上市与平稳起步也进一步为股指期权的推出夯实了市场基础。

他并透露，下一步中金所将在现有跨市场股指期货的基础上，深入推进以深100指数为代表的单市场股指期货产品以及各种风格的系列行业指数期货产品的上市准备工作。

此外，中金所也将全面推进汇率类和利率类衍生品市场建设。中金所副总经理陈晗表示，将尽快建立外汇期货市场；同时尽快推动商业银行、保险公司等持债主体参与国债期货交易，丰富投资者结构。并适时推出短期国债期货品种和针对货币市场的短期利率期货品种，形成覆盖短期、中期、长期限的完整场内利率衍生品体系。（完）

(发稿 张喜良; 审校 曾祥进)

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