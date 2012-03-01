中金董事长建议放开新股发行节奏控制（更新版）

(新增更多提案内容)

*中金董事长建议放开新股发行节奏控制

*A股可考虑进一步提高发行人自主选择发行窗口

*提高或取消新股网下发行比例上限

*应规定扣除CPI後税收增幅

路透北京3月1日电---针对近期热议的中国新股发行体制改革,中金公司董事长李剑阁表示,参考海外,发行上市企业在通过审核或注册後可自行选择时机启动发行,未来A股也可以考虑进一步提高发行人和主承销商根据市场需求和承接能力自主选择发行窗口.

兼任全国政协委员的李剑阁在"两会"(政协和人大)提案中还提到,除通过市场力量调节一级市场发行节奏,并建议提高或取消新股网下发行比例上限,且取消网下机构配售部分锁定期限制,以增加机构在定价时的话语权和责任感,并抑制"新股热"现象等.

李剑阁还建议,参照海外经验,引入再融资发行的"一般性授权"机制,即现有股东在股东大会上通过普通决议,授予董事会发行新股的一般性授权,即董事会可决定在有效期内发行一定比例的证券,以此提高上市公司融资的灵活性和效率等.

中国证监会主席郭树清最新表示,目前最迫切任务是深化发行体制改革等.至于新股发行能否取消审核制,郭树清称,"这并不是问题的核心."他并指出,最让人不可思议的股市顽症是"打新",去年新股发行价平均是47倍的市盈率,比前年已经低了约20%,但还是老股价格的三倍以上.

另外,对中国财政收入的强劲增长,李剑阁认为,应规定扣除CPI後税收的增收幅度.若最终超过了规定幅度,不能作为政绩,而应该作为人大质询和问责的事项,政府应该解释预算偏差的原因."若今年把财政收入增幅控制在10%以内,至少可给企业和居民减少1万亿元人民币负担,经济会现新局面."

中国2011年仍是个"丰收年",全年财政收入增逾两成,跃上10万亿元人民币大关,继续大幅跑赢年初设定目标和GDP增速.其中经济增长和物价上升是推升中国财力的主因.

而对中国去年陆续出台多项税改措施,李剑阁指出,这些措施提高了居民的可支配收入,减轻了企业的经营压力,但力度还远远不够.

去年在税收改革方面出台的颇多措施包括,自去年9月1日起实施修订後的个人所得税法,按规定个人所得税扣除额调高至每月3,500元.还计划将营业税改征增值税改革,逐步扩大试点覆盖的行业和地区范围.

李剑阁在提案中还提到,建议尽快实行个人所得税综合计征,进一步提高个人所得税的起征点,简化个人所得税率档次,降低最高税率.这样可以减少资本外流等,且能够扩大税基,增加税收.另外,建议迅速降低进口高档消费品的税率,把境外游的购买力吸引到国内来.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。