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时事要闻 | 2014年 12月 10日 星期三 18:19 BJT

中国考虑提高烟草制品的税收和价格

路透北京12月10日 - 中国国家卫生和计划生育委员会新闻发言人姚宏文周三称，中国正在考虑提高烟草制品的税收和价格，更好地维护公众的健康。

姚宏文在卫计委例行新闻发布会上表示：“当前我们国家正在深化财税体制改革，我们认为这为实施提税控烟的措施提供了难得的历史机遇。”

姚宏文指出，卫计委将与有关部门积极配合，研究制定相关的措施，来努力推动提高烟草制品的税收和价格。

姚宏文还表示，采取提高税收和价格措施，一方面确实可以减少烟草的消费，降低吸烟率，同时又能够增加财税收入。 （完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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