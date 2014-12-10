中国考虑提高烟草制品的税收和价格

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透北京12月10日 - 中国国家卫生和计划生育委员会新闻发言人姚宏文周三称，中国正在考虑提高烟草制品的税收和价格，更好地维护公众的健康。
姚宏文在卫计委例行新闻发布会上表示：“当前我们国家正在深化财税体制改革，我们认为这为实施提税控烟的措施提供了难得的历史机遇。”
姚宏文指出，卫计委将与有关部门积极配合，研究制定相关的措施，来努力推动提高烟草制品的税收和价格。
姚宏文还表示，采取提高税收和价格措施，一方面确实可以减少烟草的消费，降低吸烟率，同时又能够增加财税收入。 （完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。