独家：中国匆忙推出CIPS系统作用料有限 仅用于贸易结算--消息

路透香港7月13日 - 两位直接了解情况的知情人士周一对路透表示，中国即将推出期待已久的国际支付系统，不过其用途较先前设想打了折扣，仅用于跨境人民币贸易结算，并不包括资本相关交易。

这样一来，数以十亿美元计的交易势必要推迟，包括证券购买和外商直接投资，这些交易本来打算通过该系统进行。在美国，通过类似系统的交易规模每日将近1.5万亿美元。

中国雄心勃勃地计划推出人民币结算的统一网络，但算上这次将是二度受挫，之前在去年因技术问题导致该系统未能如期启动。此外，近期中国股市下跌也使其它中国金融基础设施建设计划的推进受到影响。

人民币跨境支付系统(CIPS)预计将在今年稍晚启动，目前来看该系统充其量只是为目前零星散落全球的中国结算银行进行人民币贸易结算提供一个补充。

“我认为这个项目是野心大于能力的结果，”一位直接参与项目实施的人士称。“系统内没有多少内容，但却有交付的压力。”

消息人士出于种种原因均不愿具名。中国人民银行拒绝置评。

消息人士此前对路透称，国际支付系统将于9月或10月正式推出，取决于20家银行的测试结果以及准备工作情况。

该支付系统将通过一些额外功能，比如让CIPS与欧美工作时间有一些重叠，使得在中国开展业务的大型外企能以更快的速度结算支付。

虽然CIPS不太可能对SWIFT银行支付系统构成威胁，但将逐步替代相应的中资清算银行目前在离岸人民币中心使用的同类系统。不过对于上海奋力赶超香港离岸人民币中心地位的努力而言，这无疑是一大挫败。

“CIPS是支持上海在2020年之前成为全球人民币结算中心的一个重要基础设施，”澳新银行驻香港的分析师Raymond Yeung指出。“(CIPS的)推迟或者缩小规模可能拖慢这一进程。”

**提升人民币地位**

中国政府希望把CIPS打造为全球人民币支付的高速公路。该系统的设计初衷是取代原本各自为战的支付网络，降低处理人民币支付交易的难度。

中国仿照支持美元交易的CHIPS系统设计的CIPS，料将提升人民币作为国际贸易结算货币的地位。

环球银行金融电讯协会(SWIFT)5月时公布，人民币成为亚太地区与中港跨境支付最大货币，而在2012年时还仅排第五位。

据国际清算银行2013年报告，2010年以来人民币每日交易量已增加逾两倍至1,200亿美元。

银行家称，目前使用在香港的中国银行香港分行(3988.HK)或工商银行(601398.SS)伦敦分行的当前体系，只是增加了以人民币结算相关交易的另一步骤，而CIPS平台则允许经筛选后的银行直接接入中国央行运营的中国现代化支付系统(CNAPS)。

CIPS的推出将使中国境外企业与中国企业直接以人民币结算，减少支付环节。

自中国政府于2009年开始积极采行人民币国际化策略以来，使用人民币结算的交易额已大增。目前中国近30%的国际贸易是以人民币结算。(完)

(编译 郑茵/徐文焰/于春红; 审校 李婷仪)

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