中国央行：制定规则明确管理CIPS系统参与者 CIPS按北京时间运行

路透北京10月21日 - 中国人民银行印发人民币跨境支付系统业务暂行规则，以明确对CIPS系统参与者的管理要求，该规则提出CIPS运营机构是经过央行批准的中国境内依法设立的清算机构，CIPS将按照北京时间运行。

刊登在央行网站的暂行规则提出，运营机构应对CIPS参与者实施分级管理，参与者包括直接参与者和间接参与者。运营机构应当在CIPS中为直接参与者开立零余额账户，该账户不计息、不得透支，日终余额为零。

中国央行为CIPS在大额支付系统开立清算账户，反映所有CIPS直接参与者的共同利益，该账户不得透支，日终余额为零。运营机构不得自由支配账户内资金。

规则指出，直接参与者应当通过注资、调增和调减的方式，对其CIPS账户进行流动性管理，以确保账户余额充足。

CIPS为其参与者的跨境人民币支付业务等提供资金清算结算服务。CIPS按照实时全额结算方式处理支付业务。

跨境人民币支付业务包括人民币跨境贸易结算、跨境资本项目结算、跨境金融机构与个人汇款支付结算等。（完）