中国央行：制定规则明确管理CIPS系统参与者 CIPS按北京时间运行

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月21日 - 中国人民银行印发人民币跨境支付系统业务暂行规则，以明确对CIPS系统参与者的管理要求，该规则提出CIPS运营机构是经过央行批准的中国境内依法设立的清算机构，CIPS将按照北京时间运行。
刊登在央行网站的暂行规则提出，运营机构应对CIPS参与者实施分级管理，参与者包括直接参与者和间接参与者。运营机构应当在CIPS中为直接参与者开立零余额账户，该账户不计息、不得透支，日终余额为零。
中国央行为CIPS在大额支付系统开立清算账户，反映所有CIPS直接参与者的共同利益，该账户不得透支，日终余额为零。运营机构不得自由支配账户内资金。
规则指出，直接参与者应当通过注资、调增和调减的方式，对其CIPS账户进行流动性管理，以确保账户余额充足。
CIPS为其参与者的跨境人民币支付业务等提供资金清算结算服务。CIPS按照实时全额结算方式处理支付业务。
跨境人民币支付业务包括人民币跨境贸易结算、跨境资本项目结算、跨境金融机构与个人汇款支付结算等。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。