保监会开闸券商基金受托管理险资

路透北京7月24日电---中国保监会发文,自本周一起,符合条件的券商、基金公司可受托保险资金管理,以弥补一些保险公司投资能力不足.业内人士认为,此举会让大型券商和基金明显受益.

保监会表示,接受保险公司委托的券商和券商资产管理公司需满足以下条件:取得客户资产管理业务资格三年以上;最近一年客户资产管理业务管理资产余额(含全国社保基金和企业年金)不低於100亿元人民币,或集合资产管理业务受托资金余额不低於50亿元.

而接受保险公司委托的基金公司要满足以下条件:取得特定客户资产管理业务资格三年以上;最近一年管理非货币类证券投资基金余额不低於100亿元.

中国证券报周二引述业内人士表示,上述办法为保险资管行业引入竞争机制,利於提高保险资金收益率并降低管理费率,倒逼保险资产管理公司提高自身竞争力.

据银河证券基金研究中心统计,截至今年6月末,共有33家基金公司满足条件,包括华夏、嘉实、易方达、南方、博时等公司.

中国证券业协会数据亦显示,2011年度券商受托资金额超过200亿元的有中信证券(600030.SS)(6030.HK)和中金公司,受托资金额在100亿元至200亿元之间的有申银万国、国泰君安证券和海通证券(600837.SS)(6837.HK).

办法并规定,保险资金委托投资范围限於境内市场的存款、依法公开发行并上市交易的债券和股票、证券投资基金及其他金融工具.保险资金投资金融工具的品种和比例应当符合保监会规定.

在此办法出台之前,保险资产管理公司一直独享管理保险资金的权力,并坐享保险资金的管理费收入,业内人士认为,券商和基金的加入将倒逼保险资产管理公司提高自身竞争力.(完)

参看详情,请点选中国保监会网站(here)

--发稿 赵红梅; 审校 张喜良

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