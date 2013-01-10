保监会称对汇控出售平保股权进行初步审核 要求补充更多资料

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透上海1月10日 - 中国保监会周四称,已就汇丰控股(0005.HK)拟出售平安保险(601318.SS)(2318.HK)股权的交易进行初步审核,并通知公司补充提交有关材料.
保监会是在答复路透的电子邮件中做出上述表示的.
二位来自中国国家开发银行CHDB.UL的相关人士周二曾对路透确认,该行正在审慎复核原定为正大集团收购平安保险股权提供贷款事宜,这为该宗高达727亿港元的收购案增添了新的不确定性.
此前,汇丰控股(HSBA.L)发布公告称,拟将所持15.57%平安保险的股份出售给卜蜂集团(正大集团).(完)
(编译 刘昕; 审校 张喜良)
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路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。