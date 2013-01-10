保监会称对汇控出售平保股权进行初步审核 要求补充更多资料

路透上海1月10日 - 中国保监会周四称,已就汇丰控股(0005.HK)拟出售平安保险(601318.SS)(2318.HK)股权的交易进行初步审核,并通知公司补充提交有关材料.

保监会是在答复路透的电子邮件中做出上述表示的.

二位来自中国国家开发银行CHDB.UL的相关人士周二曾对路透确认,该行正在审慎复核原定为正大集团收购平安保险股权提供贷款事宜,这为该宗高达727亿港元的收购案增添了新的不确定性.