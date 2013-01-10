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中国财经 | 2013年 1月 10日 星期四 18:00 BJT

保监会称对汇控出售平保股权进行初步审核 要求补充更多资料

路透上海1月10日 - 中国保监会周四称,已就汇丰控股(0005.HK)拟出售平安保险(601318.SS)(2318.HK)股权的交易进行初步审核,并通知公司补充提交有关材料.

保监会是在答复路透的电子邮件中做出上述表示的.

二位来自中国国家开发银行CHDB.UL的相关人士周二曾对路透确认,该行正在审慎复核原定为正大集团收购平安保险股权提供贷款事宜,这为该宗高达727亿港元的收购案增添了新的不确定性.

此前,汇丰控股(HSBA.L)发布公告称,拟将所持15.57%平安保险的股份出售给卜蜂集团(正大集团).(完)

(编译 刘昕; 审校 张喜良)

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