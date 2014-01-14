保监会拟对险资运用实施大类资产监管

路透上海1月14日 -中国保险资金运用改革还在进一步推进；保监会周一稍晚就修改保险资金运用管理暂行办法公开征求意见，拟对相关保险资金运用投资比例另行制定规则，保监会并可根据情况调整投资比例。

上海证券报周二报道援引权威人士认为，投资比例可调整，实际上是保监会实施保险资金大类资产监管，还权于市场的重要步骤，这也预示着保监会关于保险资金运用的市场化新政值得期待。

刊登在保监会网站的征求意见稿称，拟将第16条修改为“保险集团（控股）公司、保险公司从事保险资金运用应当符合中国保监会相关比例要求，具体规定由中国保监会另行制定。中国保监会可以根据情况调整保险资金运用的投资比例。”

意见反馈截止时间为2014年2月10日。

于2010年8月公布的暂行办法中第16条对保险资金投资于基金、债券、不动产等各类资产的账面余额占比做出了具体的规定。

而据本地媒体去年10月份报道称，保监会彼时已下发了加强和改进保险资金运用比例监管的通知(征求意见稿)，今后保险资金对外投资拟实施大类资产的运用上限比例监管，不再对具体品种的投资比例进行设限。

上证报报道援引北京一位保险资产管理负责人称，“如果投资比例规定办法不修改，那保监会此前下发的《关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知（征求意见稿）》就无法执行。”

“保监会只是进行大类把控。这样不仅十分清晰，便于科学监管，且还权于市场。”该负责人称。

新年伊始，保监会已连发“数剑”扩大保险资金运用范围，包括保险资金可以投资创业板上市公司股票，但需将投资创业板上市公司股票的账面余额纳入股票资产统一计算比例。随后又宣布近期将启动历史存量保单投资蓝筹股政策，允许符合条件的部分持有历史存量保单的保险公司申请试点。(完)

(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。