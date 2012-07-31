中国债市仍可期待政策放松带来的波段机会--中信证券

路透北京7月31日电---中信证券最新发布的利率产品月报认为，8月份的市场仍将延续震荡的格局，建议在资金偏紧、短端收益率明显上行後介入中长期利率产品，等待政策放松带来的波段交易机会。

**7月份经济增长回升,通胀继续较快下行**

7月份汇丰PMI指数的回升以及发电量同比增速的上升表明7月份经济增长企稳并小幅回升的概率较大，预计7月份工业增加值同比将回升至10%左右。

通胀方面，预计7份CPI食品环比为-0.8%，非食品环比为0.1%，CPI环比落在-0.2%左右，同比将进一步下行至1.5%左右。

三季度CPI同比都将在1.5%附近徘徊，四季度将小幅反弹，但同比在12月份仍将处於2%左右的低位。

**美国经济增速继续下滑**

二季度美国GDP环比增长率回落至1.5%，这是政策放松力度不够造成的必然结果。

在6月份延长了扭转操作的期限後，7月底议息会议上美联储推出新一轮QE的可能性较低，但有可能会采取降低贴现利率等其他政策措施。

**市场研判**

展望8月份，我们认为市场仍将延续震荡的格局。市场的焦点依然是资金面的宽松状况以及经济增长的回升情况。

利多因素在於通胀继续大幅下行，通缩的风险进一步增大，在这种情况下，政策仍有放松的空间；

从政策操作的节奏看，自去年11月後，央行保持了一个季度下调一次准备金率的频率，因此，8月份再次降准的概率较大，资金面有望在8月份对市场构成利多因素。

而利空的因素在於，经济增长可能企稳并小幅回升。如果经济增长持续温和好转，市场对後续货币政策放松的预期将有所减弱，这也将抑制收益率的下行空间。

此外，供给压力偏大及主流配置机构需求不足的环境也对利率产品有一定的利空。

综合来看，如果海外情绪没有显着恶化，市场出现大的趋势性机会的概率不大；但由於通胀继续大幅回落，同时对政策放松仍有预期，收益率大幅上行的风险也较小。

**现券策略**

我们建议在资金偏紧、短端收益率明显上行後介入中长期利率产品，等待政策放松带来的波段交易机会。

Repo互换上，我们建议采取1×5年的增陡交易策略。而当前1年以上Shibor互换利率已经跌破3%，继续下行的动力不足，建议机构可继续持有5年期Shibor互换看涨交易。(完)

--整理 钟华; 审校 曾祥进

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