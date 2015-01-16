中信证券拟开展期权业务 媒体称15家券商入围首批期权做市商

路透上海1月16日 - 中国最大的券商--中信证券周五刊登公告称，拟开展包括经纪、做市及自营业务在内的股票期权业务。而上海证券报周五报导称，15家准备国内首个股票期权产品--上证50ETF期权做市业务的券商已验收合格，意味着首批50ETF期权做市商将在这些券商中产生。

中信证券(6030.HK)公告指出，公司参与股票期权做市业务、自营业务的自有资金规模纳入公司年度自营投资额度，授权公司管理层根据业务发展需要及公司风险承受能力，决定参与股票期权做市业务、自营业务的自有资金规模。

上证报报导指出，上周五开始上证所对券商50ETF期权做市业务、技术系统等准备工作进行专项检查，近日下发通知15家券商验收合格。

这些券商分别为：中信证券、海通证券、光大证券、广发证券、国泰君安证券、申银万国证券、国信证券、华泰证券、中信建投证券、招商证券、长江证券、东方证券、齐鲁证券、西南证券和西部证券。

报导引述上海一家已通过专项检查的券商自营人士的话称，“下一步就是向证监会申请做市业务资格了。不过是否能成为做市商监管层还要进一步筛选，估计会筛掉几家。”

另一家通过专项检查的券商金融衍生品部负责人则更为关心是否能顺利晋级做市商，“是不是要像做OTC创新产品那样到证监会那边做演讲或者路演进行专业评价？接下来监管层还有什么要求？我们也还在问。”

牵一发而动全身。随着50ETF期权开闸日期临近，多家已通过上交所做市业务专项检查验收的券商向记者表示，现在期权业务已经上升到整个公司层面，全面配合准备工作。

中国证监会上周五宣布，批准上海证交所开展股票期权交易试点，上证50ETF期权品种于2月9日起交易。期权品种的推出，极大的丰富了量化投资策略种类，为投资者提供了多样化的投资和风险管理工具。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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