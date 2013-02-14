中国中信集团以4.52亿澳元取得澳洲Alumina部分持股

路透墨尔本/香港2月14日 - 中国中信集团公司CITIC.UL以4.52亿澳元买下澳洲Alumina Ltd (AWC.AX)部分股权,在中国越来越仰赖进口铝之时,得以在全球最大铝业务中取得一处权益.

这项售股案宣布之后Alumina股价跳涨17%,投资人对该公司在铝价疲弱之际,能够获得策略投资人的提振,并得以偿还债务而感到松了一口气.

"这消除了他们所有的压力,"CLSA分析师Hayden Bairstow说.

Alumina拥有全球最大铝生产商Alcoa World Alumina & Chemicals(AWAC)的40%股权.后者是Alumina和铝业巨擘美铝(AA.N)的合资企业.

中信集团及其于香港上市的天然资源业分支--中信资源(1205.HK)将合共取得约13%的Alumina股份,本项交易已经获得中澳政府的官方批准.

中信资源在香港联交所一份声明中称,其间接全资附属公司CRA是次以2.71亿澳元认购Alumina的7.826%股份,而中信集团亦透过其子公司认购Alumina的5.217%股份.

根据协议,中信集团将可提高持股至15%,但两年之内持股不得超过这个水平.两年后中信集团可将股权增加至略低于20%.

Alumina说将把售股资金用来偿还债务.

"中信集团的投资展现出其在铝业的信心,而且深刻明了Alumina在全球市场的独特地位."Alumina执行长John Bevan在声明稿中说.

中信集团同意每股支付1.235澳元.

Alumina在这项消息公布之后,股价上冲至14个月高点的1.405澳元,最新报1.34澳元.(完)

(编译 李婷仪; 审校 张涛)

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