中国中信集团以4.52亿澳元取得澳洲Alumina部分持股

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透墨尔本/香港2月14日 - 中国中信集团公司CITIC.UL以4.52亿澳元买下澳洲Alumina Ltd (AWC.AX)部分股权,在中国越来越仰赖进口铝之时,得以在全球最大铝业务中取得一处权益.
这项售股案宣布之后Alumina股价跳涨17%,投资人对该公司在铝价疲弱之际,能够获得策略投资人的提振,并得以偿还债务而感到松了一口气.
"这消除了他们所有的压力,"CLSA分析师Hayden Bairstow说.
Alumina拥有全球最大铝生产商Alcoa World Alumina & Chemicals(AWAC)的40%股权.后者是Alumina和铝业巨擘美铝(AA.N)的合资企业.
中信集团及其于香港上市的天然资源业分支--中信资源(1205.HK)将合共取得约13%的Alumina股份,本项交易已经获得中澳政府的官方批准.
中信资源在香港联交所一份声明中称,其间接全资附属公司CRA是次以2.71亿澳元认购Alumina的7.826%股份,而中信集团亦透过其子公司认购Alumina的5.217%股份.
根据协议,中信集团将可提高持股至15%,但两年之内持股不得超过这个水平.两年后中信集团可将股权增加至略低于20%.
Alumina说将把售股资金用来偿还债务.
"中信集团的投资展现出其在铝业的信心,而且深刻明了Alumina在全球市场的独特地位."Alumina执行长John Bevan在声明稿中说.
中信集团同意每股支付1.235澳元.
Alumina在这项消息公布之后,股价上冲至14个月高点的1.405澳元,最新报1.34澳元.(完)
(编译 李婷仪; 审校 张涛)
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