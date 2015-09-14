中国存准新规不同于降准 重在解放超储平抑波动--中信证券

路透北京9月14日 - 中国央行决定从周二起改革存款准备金考核制度为平均法考核，同时设每日下限，每日日终余额与准备金考核基数之比可低于法定存款准备金率，幅度在1个百分点内。对此，国内大型券商--中信证券最新银行业研究报告指出，新规不同于降准，重在解放超储，平抑波动。

报告认为，新规在一定程度上有利于商业银行的资金运用效率和息差表现，粗略测算超储率降低1%可使银行息差提升2-3BP(基点)左右，约合提升2016年净利润1个百分点。

“同时减轻了商业银行按日进行头寸管理的压力，将一部分单日管理压力转移为旬度管理压力，而后者对银行而言更加容易。”报告认为，新规的启用将会起到平抑资金市场利率波动的效果。

结合8月金融数据，中信证券报告并解读称，主动信用创造意愿仍然低迷，下阶段可能强化对实体经济的金融驰援。货币政策基调仍是宽松，总量工具与定向支持并举。其中总量工具运用可能偏谨慎，通过多种结构性政策引导金融市场流动性传导至实体或是央行工作重心，譬如开发性金融、定向信用支持、存贷比监管松绑等，也包括本次提出的法定存款准备金管理新规。

**以下为中信证券报告评论全文**

1. 主动信用创造意愿仍然低迷，下阶段可能强化对实体经济的金融驰援

（1）融资总量回暖，单月1.08万亿环比/同比分别提高了0.34/0.13万亿，至此2015年前8月社融总量达到10.57万亿（去年同期为11.76万亿）；

（2）表内融资驰援实体经济，8月社融的主要构成是表内信贷（占比72%）和企业债券（占比27%），两者之外的融资方式基本处于零增长状态，这种现象一方面表明金融体系主动信用创造意愿疲弱（不良压力较大，政府融资受限，票据融资高企），另一方面可以预期稳增长措施增强、对配套融资的需求可能在下阶段有所上升；

（3）存款增量低迷，主要是非银金融机构存款行为回归常态（7月非银金融机构贷款增8,864亿、存款增1.81万亿，本月贷款减少546亿、存款减少0.80万亿）。

2. 货币政策基调仍是宽松，总量工具与定向支持并举

8月CPI数据为2.0%，其中食品价格上涨3.7%；统计局认为猪肉、鲜菜和蛋等食品价格大幅上涨，是环比涨幅较高的主要原因。但我们认为这一数据并不会破坏货币宽松的主基调，原因在于：

（1）央行此前在货币政策执行报告中指出，货币政策不会因为部分商品价格波动而转向；

（2）尽管CPI出现回升，但其结构显示上升是供给而非需求驱动，特别是PPI进一步恶化（连续第42个月停留负值，且环比继续明显下行），这在很大程度上封杀了物价全面上涨的可能。

在此基础上，我们判断下阶段货币政策总纲仍是宽松，总量工具和定向支持可能并举。其中，总量工具运用可能偏谨慎（事实上8月降息就已经超出市场预期，下阶段降准的主要目的可能在于对冲外汇流出），而通过多种结构性政策引导金融市场流动性传导至实体或是央行工作重心，譬如开发性金融、定向信用支持、存贷比监管松绑等，也包括本次提出的法定存款准备金管理新规。

3. 法定存款准备金新规：不同于降准，重在解放超储、平抑波动

央行9月15日起将法定存款准备金考核从现行的时点法改为平均法，具体而言主要有三方面变化（为了方便理解，我们假设A银行在9月10日存款余额为100亿元，存款准备金率为18%）：

（1）准备金认定不再依据T-5时点余额：旧办法下A银行的考核期是9月15日-24日，新办法下考核期是9月11日-20日；

（2）准备金考核以日均达标替代每日达标：旧办法下A银行需要保持9月15日-24日的10天每天准备金余额在18亿元以上，新办法下A银行需要确保9月11-20日日均准备金余额在18亿元以上；

（3）准备金允许进行1%的透支：旧办法下A银行在9月15日-24日的准备金余额考核标准是严格按照9月10日准备金余额（100亿）*法定存款准备金率（18%）计算，新办法下考核标准可以允许1%的透支，即9月10日准备金余额（100亿）*（法定存款准备金率-1%）（17%）计算，但仍需满足2）的要求。

关于这一规定，我们认为其目标和影响包括：

（1）在一定程度上解放银行超储压力。2013-2015年金融机构平均超储率为2.18%，较2009-2012年间的1.93%有所上升，特别是考虑到存款基数，商业银行超额准备金规模实际上较大，这部分资产收益率偏低（年化0.72%）；此次新规设计的透支条款，可以使商业银行更加从容的应对单日级别资金波动，无需保持2%以上的超储规模，因此尽管新规不宜理解为变相降准，但也在一定程度上有利于商业银行的资金运用效率和息差表现，粗略测算超储率降低1%可使银行息差提升2-3BP左右（约合提升2016年净利润1个百分点）。

（2）平抑资金市场的流动性压力和利率波动。商业银行以周/旬为周期进行流动性管理和资产负债匹配的能力相对较强（更长期限的利率波动相对较小，2010年初至今隔夜拆借利率标准差/均值为42%，14天期拆借利率标准差/均值为35%），此次新规将逐日考核转变为旬度日均余额考核，事实上是减轻了商业银行按日进行头寸管理的压力，将一部分单日管理压力转移为旬度管理压力，而后者对银行而言更加容易。因此我们判断，新规的启用将会起到平抑资金市场利率波动的效果。

4. 投资策略：基本面有支撑、估值有优势，长期绝对收益空间打开