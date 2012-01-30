中国有意发展为金融中心的城市一览

路透北京1月30日电---中国国家发展和改革委员会周一称,"十二五"(2011-2015年)时期,将不断增强上海金融市场的国际内涵和全球影响力,力争到2015年基本确立上海的全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位.

以下为上海及有意发展成为金融中心的城市相关细节一览:

--上海: 力争2015年建成国际金融中心

国家发展改革委周一印发的"十二五"(2011-2015年)上海国际金融中心建设规划称,上海将力争到2015年基本确立全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位.2015年上海金融市场(不含外汇市场)交易额达到1,000万亿元人民币左右.

--北京: 具有国际影响力的金融中心城市

北京市发展和改革委员会2011年11月公布"十二五"时期金融业发展规划,提出要进一步巩固国家金融管理中心功能,打造国家金融创新中心、国家支付清算中心、国家债券市场管理中心、全国股权投资中心、全国财富管理中心、全国金融人才中心,基本形成具有国际影响力的金融中心城市框架.

--天津: 北方的经济中心

国务院2006年8月批准的天津市城市总体规划(2005-2020年)称,天津市是环渤海地区的经济中心.天津市将逐步建设成为国际港口城市,北方经济中心和生态城市.未来中心城区将重点发展金融、商贸、科技、信息、教育、文化、体育等第三产业.

天津市副市长崔津渡在2011年5月接受路透专访时表示,在所有天津市政府的正式文件中,没有提过要建设"金融中心".未来天津希望在科技金融领域有所推进.

--重庆: 地区金融中心

国务院2007年9月批复的重庆市城乡总体规划(2007—2020年)称,重庆市是长江上游地区经济中心,国家重要的现代制造业基地,西南地区综合交通枢纽.重庆要优先发展高新技术产业和第三产业,不断完善城市功能,逐步把重庆市建设成为经济繁荣及城乡统筹发展的现代化城市.

重庆市金融工作办公室主任罗广2011年9月接受路透专访时称,重庆定位为地区金融中心,吸引银行、证券、保险等各类金融机构来重庆设立分支机构;同时全力推进金融招商引资,加快引进海外金融资本进入重庆;通过打造离岸结算中心,吸引更多机构将结算地移至重庆.

--深圳: 金融改革创新综合试验区

国务院2010年8月批复的深圳市城市总体规划(2010-2020年)称,深圳市是中国的经济特区,全国性经济中心城市和国际化城市.要逐步把深圳市建设成为经济繁荣、社会和谐、生态良好、特色鲜明的现代化城市.

深圳市2009年5月发布的深圳市综合配套改革总体方案称,要建立金融改革创新综合试验区,进一步发挥深圳证交所的作用,发展壮大中小企业板市场;积极支持在深圳设立创业板市场和场外交易市场;探索在深圳设立本外币债券市场.

同时,积极探索房地产、高速公路、码头、电力等资产证券化;加快发展金融後台服务产业,建设辐射亚太地区的金融後台服务基地;积极探索发展创业投资引导基金、股权投资基金,发展小额贷款公司和民营中小银行.

注: 以上资料来源为中国政府网站及路透相关报导.

--整理 邵晓忆; 审校 黄凯

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