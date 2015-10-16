中国国务院：加快建设海绵城市 鼓励金融机构加大信贷支持

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月16日 - 中国国务院最新发布推进海绵城市建设指导意见，提出到2020年，城市建成区20%以上的面积达到海绵城市目标要求，到2030年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求，为此鼓励金融机构积极提供中长期信贷支持。
国务院9月底常务会议决定，今年起在城市新区、各类园区、成片开发区全面推进海绵城市建设，使雨水自然积存、渗透、净化。此次国务院办公厅意见进一步明确，通过海绵城市建设将70%的降雨就地消纳和利用。
政府网刊登的意见称，要发挥市场配置资源的决定性作用和政府的调控引导作用，加大政策支持力度，营造良好发展环境。积极推广政府和社会资本合作（PPP）、特许经营等模式，吸引社会资本广泛参与海绵城市建设。
在完善融资支持方面，鼓励相关金融机构积极加大对海绵城市建设的信贷支持力度。鼓励银行业金融机构在风险可控、商业可持续的前提下，对海绵城市建设提供中长期信贷支持，积极开展购买服务协议预期收益等担保创新类贷款业务，加大对海绵城市建设项目的资金支持力度。
将海绵城市建设中符合条件的项目列入专项建设基金支持范围。支持符合条件的企业通过发行企业债券、公司债券、资产支持证券和项目收益票据等募集资金，用于海绵城市建设项目。
住房城乡建设部副部长陆克华本月稍早表示，住建部正在进一步细化相关措施，会同财政等有关部门抓好落实工作，并介绍称全国有130多个城市制定了海绵城市建设方案。
海绵城市是指通过加强城市规划建设管理，充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，使城市像"海绵"一样，对雨水具有吸收和释放功能，实现“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”的效果。（完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。