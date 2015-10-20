中国近六成城市未有地下管网普查 应持续加大资金投入--专家

路透北京10月20日 - 中国经济社会理事会理事齐骥近日表示，全国近六成城市从未开展过地下管网普查，近七成城市没有建立地下管网综合管理信息系统，应持续加大资金投入，高质量地加快地下管网设施建设。

新华社周二援引他在一论坛上称，全国现有的供水、排水、燃气和供热这四类市政基础设施地下管线长度已超172万公里，目前仍以每年10万公里的速度递增。。

曾任职住房和城乡建设部副部长的齐骥指出，多数城市的地下管网建设已走过了几十年甚至更长的历程。年代久远，加之一些地方对地下管线档案的收集和管理重视不够，使得对地下管网底数不清、情况不明相当普遍。

“除了基础资料不全，导致现状不明，家底不清外，建设标准低，年久失修情况普遍及城市地下管网建设和管理投入严重不足，也是影响我国城市地下管网建设的重要原因。”他称。

为高质量地加快地下管网设施建设，补上城市发展的“短板”，他建议，一是编制城市地下管网综合规划；二是提高建设标准，提升运行质量和水平；三是持续加大资金投入。

中国国务院此前已发布推进海绵城市建设指导意见，提出到2020年，城市建成区20%以上的面积达到海绵城市目标要求，到2030年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求，为此鼓励金融机构积极提供中长期信贷支持。

海绵城市是指通过加强城市规划建设管理，充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，使城市像"海绵"一样，对雨水具有吸收和释放功能，实现“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”的效果。（完）