中国近六成城市未有地下管网普查 应持续加大资金投入--专家

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月20日 - 中国经济社会理事会理事齐骥近日表示，全国近六成城市从未开展过地下管网普查，近七成城市没有建立地下管网综合管理信息系统，应持续加大资金投入，高质量地加快地下管网设施建设。
新华社周二援引他在一论坛上称，全国现有的供水、排水、燃气和供热这四类市政基础设施地下管线长度已超172万公里，目前仍以每年10万公里的速度递增。。
曾任职住房和城乡建设部副部长的齐骥指出，多数城市的地下管网建设已走过了几十年甚至更长的历程。年代久远，加之一些地方对地下管线档案的收集和管理重视不够，使得对地下管网底数不清、情况不明相当普遍。
“除了基础资料不全，导致现状不明，家底不清外，建设标准低，年久失修情况普遍及城市地下管网建设和管理投入严重不足，也是影响我国城市地下管网建设的重要原因。”他称。
为高质量地加快地下管网设施建设，补上城市发展的“短板”，他建议，一是编制城市地下管网综合规划；二是提高建设标准，提升运行质量和水平；三是持续加大资金投入。
中国国务院此前已发布推进海绵城市建设指导意见，提出到2020年，城市建成区20%以上的面积达到海绵城市目标要求，到2030年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求，为此鼓励金融机构积极提供中长期信贷支持。
海绵城市是指通过加强城市规划建设管理，充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，使城市像"海绵"一样，对雨水具有吸收和释放功能，实现“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”的效果。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。