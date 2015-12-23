焦点:“螺蛳壳里做道场” 中国城市建设顶层设计方案重质不重速

作者 乔艳红

路透北京12月23日 - 经历城镇化快速发展的中国，正面临诸如雾霾污染、交通拥堵、城市摊大饼等 “大城市病”。时隔37年再度重启的中央城市工作会议，从中央层面为城市建设搭建顶层设计，要求城市发展“螺蛳壳里做道场”，不仅要“留白留绿”，还要提高城市管理水平。

会议提出要尊重城市发展规律，以城市群为主体形态，推动城市规划“多规合一”，规划编制要接地气；把安全放在第一位，提高城市发展可持续和宜居性，并鼓励企业和市民通过各种方式参与城市建设管理；会议并继续强调建设海绵城市、绿色城市和智慧城市。

“当前城市发展面临从速度转向质量的一个拐点，其核心应是提高城市质量，控制城市开发强度，城市要‘留白留绿’，加强安全管理水平，推动城市共治共享，解决越来越严重的城市病，”盘古智库理事长易鹏称。

他表示，把城市从速度型变成质量型，不管是农民工市民化、生态环境、合理布局等等一系列举措，都是城市让生活更美好，更注重质量，而不是速度；“螺蛳壳里做道场”，城市化建设要更多体现专业和精细化水平。

中央城市工作会议周一闭幕。在提高城市发展的宜居性方面，要求将环境容量和城市综合承载能力作为确定城市定位和规模的基本依据，让城市再现绿水青山，防止“摊大饼”式扩张；而且城市交通、能源、供排水、供热、污水、垃圾处理等基础设施，也要按照绿色循环低碳的理念进行规划建设。

“在此次中央城市工作会议中，‘城市病’一词首次成为官方用词，...治疗‘城市病’需要城市工作的顶层设计，推进以人为本的新型城镇化是一剂良方，”九州证券全球首席经济学家邓海清称。

他认为，随着反腐倡廉常态化，健康的官员激励机制正在形成，推进新型城镇化可以成为地方政府的工作重点；而地方债务置换、金融专项债等新兴融资工具的使用、以及阶段性提高赤字率，意味着资金问题也不再是推进城镇化的重要制约，新型城镇化的制度环境条件基本成熟。

“新型城镇化不是‘重走老路’，在理念上强调以人为本，在基础设施建设方面强调对原有城市功能的升级，”邓海清称，“新型城镇化是发挥‘有效投资的关键作用’的主要抓手，在未来较长时间也仍是经济增长的重要动力。”

本次中央城市工作会议12月20-21日在北京召开，距离1978年召开上一次“全国城市工作会议”已经时隔37年，而且会议规格从“全国”提升到了“中央”。1978年会议之后下发了“关于加强城市建设工作的意见”，基本厘定了此后约30年城市建设和发展工作的基本思路。

而在中央城市工作会议召开前夕，12月14日召开的中央政治局会议事实上已经为未来中国城市工作定下“大政方针”：推进农民工市民化；增强城市宜居性、引导调控城市规模；改革完善城市规划；提高城市管理水平、改革城市管理体制。

**“螺蛳壳里做道场”**

今年8月的天津滨海新区爆炸事件，上周末的深圳山体滑坡事件，都为城市安全敲响了警钟。而近两年雾霾问题越发严重，已经严重损害居民生活质量；城市“摊大饼式”扩张，交通拥堵司空见惯，诸此种种都意味着中国城市发展也到了“转型升级”的关键时刻。

中央城市工作会议提出，推进城镇化要把促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化作为首要任务；力争到2020年基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造；城市规划编制要接地气，而且规划经过批准后要严格执行，防止“摊大饼”式扩张。

“规划编制要接地气，规划经过批准后要严格执行，一茬接一茬干下去，防止出现换一届领导、改一次规划的现象，”公报称，“以主体功能区规划为基础统筹各类空间性规划，推进‘多规合一’。”

同时，要创新城市治理方式，特别是要注意加强城市精细化管理；尊重市民对城市发展决策的知情权、参与权、监督权，鼓励企业和市民通过各种方式参与城市建设、管理。

“召开中央城市工作会议本身就是亮点，城市是创新的主体，如果城市做不好，创新也没希望；创新没希望，经济可持续发展也就没了希望，”易鹏称。

他认为，是次会议的亮点之一是更多鼓励市民和社会组织参与到城镇化治理。以前城市管理做不好关键有一点就是全民参与度低，当然能不能做到还要观后效，但起码有了态度；同时也更注重城市化质量而非速度，不管是农民工市民化、生态环境、合理布局等一系列举措，都是城市让生活更美好。

城市群方面，会议提出要优化提升东部城市群，在中西部地区培育发展一批城市群、区域性中心城市，促进边疆中心城市、口岸城市联动发展；而且各城市要明确主导产业和特色产业，强化大中小城市和小城镇产业协作协同，逐步形成横向错位发展、纵向分工协作的发展格局。

“城市发展是农村人口向城市集聚、农业用地按相应规模转化为城市建设用地的过程，人口和用地要匹配，城市规模要同资源环境承载能力相适应。”会议公报称。

本届政府在2013年曾首度召开中央城镇化工作会议，提出六项主要任务：推进农业转移人口市民化、提高城镇建设用地利用效率、建立多元可持续的资金保障机制、优化城镇化布局和形态、提高城镇建设水平和加强对城镇化的管理。很多人记住了会议公报中的一句话：“让城市融入大自然，让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”。（完）