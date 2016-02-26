1月中国70个大中城市新建住宅售价同比升2.5% 环比涨0.4%

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月26日 - 路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，1月70个大中城市新建住宅销售价格同比升2.5%，连续第四个月上升且涨幅扩大。
从环比看，1月新建住宅销售价格较上月上涨0.4%，连续第九个月上涨，涨幅较前月扩大。
统计局数据显示，重点城市中，北京与上海1月新建住宅销售价格指数同比分别上涨10.3%和17.5%。
以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：
2016年 同比(%) 环比(%)
1月 2.5 0.4
2015年 同比(%) 环比(%)
12月 1.6 0.3
11月 0.9 0.3
10月 0.1 0.2
9月 -0.9 0.3
8月 -2.3 0.3
7月 -3.7 0.3
6月 -4.9 0.4
5月 -5.7 0.2
4月 -6.1 -0.01
3月 -6.1 -0.1
2月 -5.7 -0.4
1月 -5.1 -0.4
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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