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中国财经 | 2016年 2月 26日 星期五 09:52 BJT

1月中国70个大中城市新建住宅售价同比升2.5% 环比涨0.4%

路透北京2月26日 - 路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，1月70个大中城市新建住宅销售价格同比升2.5%，连续第四个月上升且涨幅扩大。

从环比看，1月新建住宅销售价格较上月上涨0.4%，连续第九个月上涨，涨幅较前月扩大。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海1月新建住宅销售价格指数同比分别上涨10.3%和17.5%。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

2016年 同比(%) 环比(%)

1月 2.5 0.4

2015年 同比(%) 环比(%)

12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

5月 -5.7 0.2

4月 -6.1 -0.01

3月 -6.1 -0.1

2月 -5.7 -0.4

1月 -5.1 -0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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