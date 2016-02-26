1月中国70个大中城市新建住宅售价同比升2.5% 环比涨0.4%

路透北京2月26日 - 路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，1月70个大中城市新建住宅销售价格同比升2.5%，连续第四个月上升且涨幅扩大。

从环比看，1月新建住宅销售价格较上月上涨0.4%，连续第九个月上涨，涨幅较前月扩大。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海1月新建住宅销售价格指数同比分别上涨10.3%和17.5%。

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）