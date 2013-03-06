中国将提升清洁能源投资比重--中电投高层

中国央行工作论文称需提高汇率灵活性 并对资本流动进行宏观审慎管理
路透北京3月30日 - 中国央行周四称，在“不等边不可能三角”下，中国需在完善跨境资本流动的宏观审慎管理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。
路透北京3月6日 - 中国五大电力集团之一的中国电力投资集团总经理陆启洲周三表示，预计今年社会用电量增幅在7%，高于去年5.5%的水平。他并称，公司将逐步增加清洁能源投资的比重。
陆启洲是在今年“两会”（全国人大和政协会议）间隙作上述表示的。
中国电力企业联合会此前发布报告预测，2013年全国全社会用电量约为5.33万亿千瓦时左右，增长7.5%左右，其中第二产业用电增长5.5%-7.5%。中国去年全社会用电量累计达49,591亿千瓦时，同比增长5.5%。
因中国遭遇十面“霾”伏，此次两会期间环保问题备受关注。陆启洲表示，公司会逐步增加清洁能源投资的比重,“现在火电投资占整个投资30%左右，新能源、风电、太阳能发电占37%，核电、水电加起来占20%左右。”
中电投旗下上市公司包括上海电力(600021.SS)、九龙电力(600292.SS)、中国电力(2380.HK)、吉电股份(000875.SZ)和露天煤业(002128.SZ)等。 (完)
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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