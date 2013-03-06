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中国财经 | 2013年 3月 6日 星期三 15:52 BJT

中国将提升清洁能源投资比重--中电投高层

路透北京3月6日 - 中国五大电力集团之一的中国电力投资集团总经理陆启洲周三表示，预计今年社会用电量增幅在7%，高于去年5.5%的水平。他并称，公司将逐步增加清洁能源投资的比重。

陆启洲是在今年“两会”（全国人大和政协会议）间隙作上述表示的。

中国电力企业联合会此前发布报告预测，2013年全国全社会用电量约为5.33万亿千瓦时左右，增长7.5%左右，其中第二产业用电增长5.5%-7.5%。中国去年全社会用电量累计达49,591亿千瓦时，同比增长5.5%。

因中国遭遇十面“霾”伏，此次两会期间环保问题备受关注。陆启洲表示，公司会逐步增加清洁能源投资的比重,“现在火电投资占整个投资30%左右，新能源、风电、太阳能发电占37%，核电、水电加起来占20%左右。”

中电投旗下上市公司包括上海电力(600021.SS)、九龙电力(600292.SS)、中国电力(2380.HK)、吉电股份(000875.SZ)和露天煤业(002128.SZ)等。 (完)

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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