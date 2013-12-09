中国发布适应气候变化战略

路透上海12月9日 -中国政府周一公布的《国家适应气候变化战略》指出，气候变化已经和持续影响到中国许多地区的生存环境和发展条件，将选择有条件的地区开展适应气候变化试点示范，逐步引导和推动各项适应工作。

由发改委、财政部等九部委联合制定的《战略》指出，中国适应气候变化任务十分繁重，但全社会适应气候变化的意识和能力还普遍薄弱。

《战略》并提出到2020年中国适应气候变化战略的主要目标，包括：主要气候敏感脆弱领域、区域和人群的脆弱性明显降低，社会公众适应气候变化的意识明显提高；应对极端天气气候事件能力显着增强；在不同地区构建科学合理的城市化格局、农业发展格局和生态安全格局。

文件指出，“对有关重大水利工程进行必要的安全复核，考虑地温、水分和冻土变化完善铁路路基等建设标准，根据气温、风力与冰雪灾害的变化调整输电线路、设施建造标准与电杆间距，根据海平面变化情况调整相关防护设施的设计标准。”

此外，《战略》将按照全国主体功能区规划有关国土空间开发的内容，统筹考虑不同区域人民生产生活受到气候变化的不同影响，具体提出各有侧重的适应任务，将全国重点区域格局划分为城市化、农业发展和生态安全三类适应区。

文件援引统计称，上世纪90年代以来，中国平均每年因极端天气气候事件造成的直接经济损失超过2,000多亿元，死亡2,000多人。

发改委在通知中表示，各省市发改委要根据《战略》要求编制省级适应气候变化方案，并会同有关部门组织实施，适应试点示范工程所在的省、自治区、直辖市要先行先试。

中国政府在“十二·五”规划纲要中明确提出，要增强适应气候变化能力，制定国家适应气候变化战略。

上月闭幕的中共十八届三中全会亦在决议中指出，必须建立系统完整的生态文明制度体系，实行最严格的源头保护制度、损害赔偿制度、责任追究制度，完善环境治理和生态修复制度，用制度保护生态环境。 (完)

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(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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