中国向美国提供逃往美国贪腐嫌疑人“优先名单”

路透北京3月25日 - 《中国日报》周三称，中国政府已经向美国提供一份“优先”名单，名单上的人涉嫌受贿并被认为已经逃往美国。

中国官员去年称，超过150名经济罪犯逃往美国，其中很多是被指指控腐败的政府官员。

最高检察院反贪总局局长徐进辉对《中国日报》称，已经向美国当局提供优先名单，名单上的人是涉嫌受贿的中国官员，他们被认为在美国逍遥法外。

徐进辉指出，外逃的腐败嫌疑人是在政府或是国有企业工作，涉嫌受贿或是挪用公款。

徐进辉还表示，中国当局将启动法律程序，没收腐败官员的海外资产。

徐进辉称，一旦掌握确凿证据，中国有关部门将依法启动没收程序。

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编译：李富强 发稿：王燕焜

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