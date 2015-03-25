中国向美国提供逃往美国贪腐嫌疑人“优先名单”

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京3月25日 - 《中国日报》周三称，中国政府已经向美国提供一份“优先”名单，名单上的人涉嫌受贿并被认为已经逃往美国。
中国官员去年称，超过150名经济罪犯逃往美国，其中很多是被指指控腐败的政府官员。
最高检察院反贪总局局长徐进辉对《中国日报》称，已经向美国当局提供优先名单，名单上的人是涉嫌受贿的中国官员，他们被认为在美国逍遥法外。
徐进辉指出，外逃的腐败嫌疑人是在政府或是国有企业工作，涉嫌受贿或是挪用公款。
徐进辉还表示，中国当局将启动法律程序，没收腐败官员的海外资产。
徐进辉称，一旦掌握确凿证据，中国有关部门将依法启动没收程序。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。